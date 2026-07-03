El arquero le negó el gol a Gustavo Puerta; Vea la jugada en partido de Colombia vs. Ghana

En el tiempo complementario del partido de Colombia y Ghana, la 'tricolor' siguió insiriendo en campo adversario, y ahora fue Gustavo Puerta quien estuvo cerca del segundo.

Todo ocurrió en el minuto 53' donde el jugador de Racing Club desbordó por sector izquierdo y desde el borde del área encaró y sacó un remate con pierna derecha, pero el arquero ghanés Lawrence Ati-Zigi volvió a exigirse para evitar el segundo en contra.

Vea la jugada acá: