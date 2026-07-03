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Gol Caracol  / Selección Colombia  / El arquero le negó el gol a Gustavo Puerta; Vea la jugada en partido de Colombia vs. Ghana

El arquero le negó el gol a Gustavo Puerta; Vea la jugada en partido de Colombia vs. Ghana

El volante tuvo una extraordinaria oportunidad desde el borde del área, pero el arquero de Ghana le ahogó el grito de gol. Vea la jugada acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de jul, 2026
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Gustavo Puerta con la Selección Colombia
Gustavo Puerta con la Selección Colombia
afp

En el tiempo complementario del partido de Colombia y Ghana, la 'tricolor' siguió insiriendo en campo adversario, y ahora fue Gustavo Puerta quien estuvo cerca del segundo.

Todo ocurrió en el minuto 53' donde el jugador de Racing Club desbordó por sector izquierdo y desde el borde del área encaró y sacó un remate con pierna derecha, pero el arquero ghanés Lawrence Ati-Zigi volvió a exigirse para evitar el segundo en contra.

Vea la jugada acá:

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