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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Tutela en contra de James Rodríguez y Luis Díaz, mientras están con Selección Colombia en el Mundial

Tutela en contra de James Rodríguez y Luis Díaz, mientras están con Selección Colombia en el Mundial

Javier Hernández Bonnet, nuestro director general de Gol Caracol, dio a conocer el hecho que se presentó en nuestro país, mientras que se juega el Mundial 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de jun, 2026
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Luis Díaz y James Rodríguez en duelo con la Selección Colombia.
Luis Díaz y James Rodríguez en duelo con la Selección Colombia.
Foto: AFP.

En las últimas horas se conoció un hecho que se presentó en nuestro país y que directamente tiene que ver con la Selección Colombia, que cerró en la tarde de este lunes su preparación para el duelo contra RD Congo, de este martes en la ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco en territorio mexicano, en la segunda fecha del grupo K del Mundial 2026.

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"Acaba de ser requerida la Federación Colombiana de Fútbol para que entregue las direcciones de Luis Díaz y James Rodríguez, en el marco de una tutela presentada por una acusación de “traición a la patria”. Lo grave del caso es que lo que comenzó como una mezcla de broma y situación seria, ya llegó a instancias judiciales, pues el Juzgado Tercero de Pequeñas Causas de Suba, en Bogotá, le ha dado vía libre y ha hecho el requerimiento a la Federación", explicó Javier Hernández Bonnet en 'Noticias Caracol'.

No se entregaron más detalles al respecto, pero tanto en la prensa como en las redes sociales en donde se dieron todo tipo de comentarios, en días en los que el ambiente en territorio colombiano es convulso por temas diferentes al fútbol y a la cita orbital que organiza la FIFA.

Selección Colombia
Selección Colombia

"Vale lo que Colombia demuestre dentro del terreno de juego, ahí se debe mostrar esa jerarquía"

Ni la FCF, ni los dos importantes futbolistas se han pronunciado en relación con la noticia que entregó nuestro director general , más cuando se avecina un importante compromiso en el Mundial 2026.

Luis Díaz con la Selección Colombia
Luis Díaz con la Selección Colombia
@LuisFDiaz19

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Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Mundial 2026

Después de la victoria 3-1 de Colombia frente a Uzbekistán, con Luis Díaz como gran figura, los dirigidos por Néstor Lorenzo volverán a la cancha este martes 23 de junio para enfrentar a RD Congo, en la segunda fecha del grupo K del certamen que organiza la FIFA en Estados Unidos, México y Canadá.

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