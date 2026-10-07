"La despedida de Messi de la Selección Argentina fue emocionante y con Colombia presente"

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, que se celebró el martes en la noche en Buenos Aires, sigue siendo tema no solamente en la prensa del gran Buenos Aires, sino también en el mundo entero. Además de eso, las redes sociales se inundaron de fotos y videos con diferentes emocionantes momentos vividos por la 'Pulga' en el terreno de juego, junto a sus compañeros, al cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni, su familia y con una hinchada en el estadio Monumental y en las calles de la ciudad entregada a su ídolo.

Tras 90 minutos de juego, fue un 3-0 del seleccionado argentino sobre Benín, con un gol de Messi y dos asistencias suyas para los goles de Nico Paz y Nicolás Otamendi.

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En medio de todo esto, emergió el nombre del agente Fifa colombiano Jairo Pachón y la empresa Eurodata Sport, que encontró en el seleccionado africano el rival para la albiceleste en una fecha que quedará para el recuerdo de propios y extraños.

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Precisamente Pachón habló con Gol Caracol del valor que tiene tal experiencia en su trayectoria profesional y también contó detalles inéditos de la organización del compromiso.



¿Cómo terminó todo lo de la organización del partido de despedida de Messi en Argentina?

"Terminó de la mejor manera que hubiéramos podido imaginar. Jamás soñé con llegar a ser uno de los agentes responsables de hacer posible una despedida de ese talante. Las opciones de selecciones disponibles eran muy limitadas y concretar el partido parecía sumamente difícil. Pero todos los esfuerzos y tantas horas de trabajo valieron la pena al ver la felicidad de la gente y a todo un pueblo argentino entregado a este héroe del fútbol mundial. El triunfo de Argentina por 3-0, con un gol de Messi en su “Último Tango”, fue el cierre perfecto dentro de la cancha. Después llegó un gran show y el momento más emotivo: escuchar a Leo despedirse del pueblo argentino y de sus compañeros. Fue una noche de alegría. Para mí, para todo el equipo de Eurodata Sport y para mi familia, haber contribuido a hacerla posible es un orgullo inmenso y un recuerdo que llevaremos siempre en el corazón".

¿Qué fue lo más importante de poder haber participado en el adiós de Messi?

"Lo más importante fue haber hecho posible, junto con la AFA, una noche que quedará para siempre en nuestra memoria. Quiero precisar algo: fui el único agente responsable de concretar este partido. La gestión para hacer posible esta despedida fue una labor directa entre la AFA y yo. Muchos comentaban que Messi merecía un mejor partido de despedida, pero desconocían las limitaciones del calendario internacional: las selecciones de CONCACAF y UEFA tenían sus compromisos de Liga de Naciones, y las principales opciones de Asia ya habían cerrado sus partidos con selecciones de Conmebol en Asia y con las pocas disponibles de Concacaf. Las posibilidades se reducían a algunas selecciones africanas dispuestas a viajar a Argentina después de disputar dos jornadas de clasificación para la Copa de África. Al final, pudimos contribuir en este momento tan especial para el pueblo argentino y con una compañía de origen colombiano en la organización".

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