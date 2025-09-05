Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Una importante ficha de la Selección Colombia se confesó; "bueno dejar atrás una frustración"

Una importante ficha de la Selección Colombia se confesó; "bueno dejar atrás una frustración"

En medio de la algarabía generada por la clasificación al Mundial 2026 siguen apareciendo testimonios y declaraciones de protagonistas de la Selección Colombia.

Jugadores de la Selección Colombia tras el juego contra Bolivia en el Metropolitano.
Jugadores de la Selección Colombia tras el juego contra Bolivia en el Metropolitano.
AFP
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: septiembre 05, 2025 03:35 p. m.