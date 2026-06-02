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Gol Caracol  / Selección Colombia  / "Cristiano Ronaldo es un referente mundial, pero nosotros estamos representando a Colombia"
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"Cristiano Ronaldo es un referente mundial, pero nosotros estamos representando a Colombia"

Jugador de la Selección Colombia habló con Gol Caracol sobre el duelo contra Portugal y dejó claro que 'El Comandante' no lo intimida de cara al certamen orbital en Norteamérica.

Por: Javier García
Actualizado: 2 de jun, 2026
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Cristiano Ronaldo con Portugal
El delantero portugués, de 41 años, jugará su sexta Copa del Mundo.
AFP

La Selección Colombia está en la recta final de su preparación de cara al Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo vencieron 3-1 a Costa Rica en su partido de despedida, disputado en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Ahora, la ‘tricolor’ tiene la mira puesta en Jordania, su último rival antes del debut mundialista.

James Rodríguez y Fernando Batista en Colombia vs. Costa Rica.
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“Estoy feliz de vivir este sueño”

Juan Camilo Portilla, jugador de la Selección Colombia
Juan Camilo Portilla disputará su primer Mundial con la Selección Colombia.
AFP

Durante el lanzamiento de la Copa Bon Bon Bum, Juan Camilo Portilla, integrante de la delegación de 26 jugadores que viajará para afrontar la cita orbital, conversó con Gol Caracol.

Portilla también se refirió a los rivales que tendrá el combinado nacional en la fase de grupos. En particular, habló sobre Portugal, considerado el adversario más exigente de esta instancia.

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Portugal es un equipo con muchas figuras. Es una selección consolidada, con un grupo que viene trabajando desde hace muchos años. Cristiano es un referente mundial, pero nosotros estamos representando a nuestro país y a nuestra camiseta. Lo más importante es prepararnos para mostrar nuestra mejor versión en la cancha”, afirmó.

El jugador, que ha defendido las camisetas de América de Cali y Talleres de Córdoba, no ocultó su satisfacción por el emotivo acompañamiento de los aficionados bogotanos en el ‘Coloso de la 57’.

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Estoy feliz de haber disfrutado ese partido con nuestra hinchada antes de irnos a cumplir un gran sueño. También estoy contento por haber jugado y competido”, expresó el futbolista al servicio de Paranaense, de Brasil.

Y agregó: “Es un sentimiento muy especial. Recuerdo que la última vez que la Selección Colombia se despidió en El Campín, yo lo veía por televisión. Ahora tener la oportunidad de ser parte de este equipo me genera un enorme orgullo”.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

La Selección Colombia volverá a la acción el próximo domingo 7 de junio, cuando enfrente a Jordania a partir de las 6:00 p. m. (hora colombiana) en el Snapdragon Stadium, de San Diego, Estados Unidos.

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Las emociones de este compromiso podrán seguirse a través de Caracol Televisión, GolCaracol.com y Ditu.

La Selección Colombia iniciará su camino en el Mundial de 2026 el miércoles 17 de junio contra Uzbekistán en el Estadio Azteca. Luego, el combinado nacional se medirá a la República Democrática del Congo el 23 de junio en Guadalajara y finalizará su participación en la fase de grupos frente a Portugal el 27 de junio en Miami.

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