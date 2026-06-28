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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Figura de Portugal no se olvidó de Falcao García; vea lo que pasó en el estadio Hard Rock

Figura de Portugal no se olvidó de Falcao García; vea lo que pasó en el estadio Hard Rock

Una de las estrellas de Portugal habló por teléfono con Falcao García y no dejó un tremendo regalo. Compartieron varios años en un importante club de Europa.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de jun, 2026
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Falcao García
Falcao García, futbolista de Millonarios - Foto:
Colprensa

Tal como todos los aficionados lo esperaban, el partido entre la Selección Colombia y Portugal fue uno de los mejores partidos de la fase de grupos del Mundial 2026. Si bien empataron 0-0, las emociones no faltaron en los arcos y la ilusión de la 'tricolor' creció, puesto que en grandes apartados fue superior al combinado 'luso'.

Más allá de lo que pasó en la cancha, alrededor de la pelota ocurren muchas otras historias y una de ellas fue protagonizada por Falcao García, goleador histórico de los 'cafeteros' y actualmente comentarista para la cadena 'ESPN'.

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Tras el pitazo final del árbitro Alireza Faghani, poco a poco el estadio se fue desocupando y cuando restaban por marcharse algunas personas, los que se quedaron fueron algunos periodistas o panelistas de los medios de comunicación.

En medio de panorama, Faustino Asprilla tuvo la oportunidad de charlar mano a mano con Bernardo Silva, figura de Portugal y nuevo jugador del Real Madrid, procedente del Manchester City de Pep Guardiola. El volante habló por teléfono con Falcao García, quien estaba en la zona de medios en la tribuna principal del Hard Rock Stadium.

Si bien no se conocieron muchos detalles de la conversación, sí se alcanzó a evidenciar el detallazo de Silva con García Zárate. "Dejo aquí la camiseta amigo, un abrazo fuerte para toda la familia", fueron las palabras del jugador de 31 años.

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La amistad de Bernardo y Falcao se forjó cuando fueron compañeros en el AS Mónaco de Francia. Ambos coincidieron en la temporada 2016-17, coronándose campeones de la Ligue 1 junto a otra estrella mundial como lo es Kylian Mbappé.

Después cada uno tuvo destinos diferentes. Falcao se quedó un par de temporadas más en el conjunto monegasco mientras que Silva fue fichado por los 'citizens'.

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Cabe remarcar, que, Bernardo no tuvo minutos en el duelo contra Colombia, al parecer para cuidarlo de una sanción, puesto que ya había sido amonestado en el partido contra RD Congo por la fecha 1.

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