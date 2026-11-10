José Pékerman; "la del Mundial 2014 fue la Selección Colombia que soñamos siempre"

José Pékerman marcó una historia siendo técnico de la Selección Colombia gracias a su labor para llegar hasta cuartos de final del Mundial Brasil 2014 y también para clasificar a la Copa del Mundo de Rusia 2018. Por esa razón cada vez que viene a nuestro país es atracción y a sus conceptos se les da bastante valor, justo cuando se viene realizando una transición en el equipo nacional que dirige Néstor Lorenzo, uno de sus alumnos aventajados.

Así las cosas, Pékerman atendió en entrevista exclusiva a Colleen Jaimes y uno de los temas que tocó tuvo que ver con la forma en que llegaron figuras clave a encarar el certamen de la FIFA de 2014.

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"Hay que seguir apostando en que van a haber nuevos jugadores y acompañarlos. Ahora, James Rodríguez juega poco, no le da para estar como cuando jugó los dos mundiales. Nombro ese caso, pero pasó con Mario Yepes, un líder, que era importante para nosotros, pero que en Milan jugaba un partido cada cuatro. Entonces, yo a él le dije que en el últimos torneo (previo al Mundial 2014) necesitaba que jugara un poco más, que fuera a un club de menos responsabilidad de ser campeón, que tuviera más minutos. Mario me dijo: 'me voy a Atalanta'. Y él se fue allá y parecía un joven, el nivel que tuvo fue muy alto. Además de eso, el crecimiento de Camilo Zuñiga, de Armero, fue el equipo de Colombia que soñamos siempre", explicó el experimentado a entrenador, dando un vistazo a algunos detalles que trató con futbolistas clave en su andamiaje.

Mario Alberto Yepes, excapitán de la Selección Colombia. AFP

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"Es inevitable apoyar el trabajo, hay mucho apuro, porque dicen que hay que ganarlo todo, pero no debería ser así", agregó Pékerman, haciendo alusión a los procesos que se deben surtir en el seleccionado colombiano, que tras el Mundial 2026 tiene la mira puesta en la Copa América 2028 y en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2030.



La felicidad de José Pékerman por llegar a Medellín

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"Estoy realmente emocionado y feliz al mismo tiempo porque llevo ocho años sin visitar Colombia, y yo sigo pensando siempre que todo gira en Colombia. Tengo recuerdos maravillosos y siempre, acá he estado feliz. Tengo mucha gente conocida, nos apreciamos, hablamos por teléfono, pero venir acá es otra cosa y las imágenes de muchos recuerdos aparecen permanentemente", agregó Pékerman con respecto a su presencia en territorio colombiano.