Juan Cabal, alegría en Selección Colombia; “lo que el profe diga, vine a jugar y sudar la camiseta”

Juan Cabal se ha ganado su lugar en un equipo competitivo de Europa como la Juventus (Italia) y eso lo ha llevado a irse involucrando en la órbita de la Selección Colombia, que empieza un nuevo proceso tras el Mundial 2026, nuevamente de la mano del técnico Néstor Lorenzo, quien viene sumando nuevos futbolistas para cuando empiecen las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo 2030.

Por eso, el defensor habló con la prensa este martes, desde la sede del América de Cali, en lo que viene siendo la preparación para los dos partidos preparatorios frente a Chile.

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Para iniciar, Juan David Cabal se mostró sonriente, con buena actitud ante los medios de comunicación presentes, y aseguró que está "muy feliz, contento de estar acá nuevamente, la verdad que es una ilusión estar en la selección, es difícil, así que feliz de estar".

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Luego, al vallecaucano le consultaron por esa dupla que viene haciendo con Jhon Jáner Lucumí en la Juventus, algo que esperan trasladar al combinado nacional, dando garantías en defensa, y él aportando en ataque, ya que también se desempeña como lateral. "Sí, allá la verdad estamos muy contentos cuando nos ponen a jugar a los dos, en los entrenamientos, 'Lucu' es un jugador muy fuerte, feliz por el que llegó al club y ayudarme a mi desde el momento que está allá".



Cabal, además, recordó su más reciente convocatoria, en la que estuvo contra duros compromisos. "La verdad cuando he estado contra Francia y Estados Unidos he estado feliz, uno acá debe estar así, independientemente del momento que está pasando solo queda trabajar día a día, demostrar en los clubes y venir acá y sudar la camiseta, dejarlo todo en la cancha, para que el profe entre en duda, eso es lo que hay que hacer".

Por la misma línea, Cabal solo se enfoca en aportar su buen nivel en la Selección Colombia, pero de paso mostrándose disponible a las órdenes de Néstor Lorenzo. "Toca hacer lo mismo que se haca allá, con más responsabilidad. Lo que el profe me diga, yo vine fue a jugar y a sudar la camiseta. Si me toca tapar, tapo (risas)".

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Para cerrar su charla con la prensa en la ciudad de Cali, el jugador de la Juventus recordó los duros instantes que ha vivido por graves lesiones. "La verdad que los momentos de lesión son muy difíciles, gracias a Dios y mi familia, lo hacen más fácil. Ya con el momento de la selección estoy feliz de ver tantos jóvenes, que de pronto me los cruce en Sub-20, es alegría por ellos, no darles ventaja, porque también vienen a ocupar su puesto, hay que salir a correr todo".