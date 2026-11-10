José Pékerman reveló cómo fue que aceptó a la Selección Colombia; “tenía algo distinto”

José Pékerman dejó un legado en la Selección Colombia y en el fútbol de nuestro país con buen fútbol, sacando grandes jugadores a nivel internacional, y siendo protagonista en los mundiales de 2014 y 2018. Por eso, y en charla exclusiva con Gol Caracol, el argentino no ocultó su emoción por estar nuevamente en nuestro país, atendiendo asuntos comerciales.

De entrada, el experimentado entrenador aseguró que "estoy realmente emocionado y feliz al mismo tiempo porque llevo ocho años sin visitar Colombia, y yo sigo pensando siempre que todo gira en Colombia, aunque ahora he vuelto a Argentina. Pero tengo recuerdos maravillosos y siempre acá he estado feliz. Tengo mucha gente conocida, nos apreciamos, hablamos por teléfono, pero venir acá es otra cosa y las imágenes de muchos recuerdos aparecen permanentemente".

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Luego, José Pékerman recordó cómo fue que se dio su llegada a la Selección Colombia, en un momento en el que él no tenía pensado estar al frente de un combinado nacional, pero solamente haciendo una excepción. "Tenía, después de mi paso por selecciones argentinas, que también me fue muy bien con un proyecto de juveniles y luego en la de mayores, en el Mundial 2006, pensé que había cumplido un ciclo. Quería dedicarme solo a clubes porque era el paso que me faltaba. La vida en un club es diferente a la de una selección, la dinámica y lo que representa", explicó inicialmente, para luego mencionar que "llegó el llamado de Colombia, que había comenzado mal la Eliminatoria para Brasil 2014. Había pesimismo. Me llamaron para preguntarme si tenía la posibilidad de aceptar. Yo les manifestaba eso, que no era mi intención dirigir más selecciones, salvo Colombia, porque tenía algo distinto. Pero me gustaría tener una entrevista, conversar sobre la situación porque yo no conozco situaciones que para mí eran importantes y consideradas, e involucrarnos en algo que nos dé un buen resultado y que, finalmente, Colombia pueda volver a un Mundial".

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Acá más declaraciones de José Pékerman:

*Los objetivos que tenía con Selección Colombia

"Acordamos para empezar y ese era el desafío: volver al Mundial, dar un paso adelante para que después haya una continuidad. Yo sé lo que significa no estar, es muy duro. Piensen que un Mundial es cada cuatro años y, aunque cada vez entran más equipos, las Eliminatorias sudamericanas, así como eran, eran muy difíciles y se estaba sufriendo mucho".

Pékerman, extécnico de la Selección Colombia AFP

*El mensaje a los jugadores

"Fue claro, los jugadores que conozco, los que juegan en los clubes, sufren en la selección. No puede ser, porque el fútbol es igual. Había muchos rumores de que íbamos a salir de Barranquilla. Yo no vengo como un dictador. Acá tenemos que participar y comprometernos. Lo que ustedes sienten es importante, tengo que interpretarlos a ustedes y ustedes escucharme sobre cómo se juega una Eliminatoria, cómo se juega contra grandes equipos. Acá hay que dar todo, no hay mañana".

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*Su paso por Independiente Medellín

"Lo importante es haberlo vivido, disfrutado, haber sido felices y haber visto cosas que se necesitaban, que, en definitiva, es lo más importante. Cuando llegué, siempre fue un desafío. Conocí Colombia como jugador, viví el fútbol de esa época, espectacular. Pero, lamentablemente, luego me afectó una lesión, tuve que dejar al DIM y te queda el recuerdo. Pero lo que más me quedó siempre es el conocimiento de cómo eran los jugadores, el fútbol colombiano, la gente tan afectuosa. Yo siempre estaba esperando que Colombia se mezcle con los grandes del mundo, porque me quedó esa impresión de que tiene las condiciones que requiere el fútbol para lograrlo".