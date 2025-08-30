Hace dos años no lo convocan a la Selección Colombia, pero su objetivo es ir al Mundial

Luego de tanta incertidumbre y un poco de retraso, la Selección Colombia y Néstor Lorenzo confirmaron los convocados para los duelos contra Bolivia y Venezuela, por las dos últimas jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026. Como suele pasar, hay sorpresas, ausentes y los 'fijos' del DT argentino, que generan múltiples reacciones, ya sea de los hinchas o incluso de futbolistas.

Justamente el viernes, día en que se reveló la nómina 'tricolor', Juan Guillermo Cuadrado tuvo una breve charla con el portal italiano 'La Gazzetta dello Sport', en la cual tocó el tema de combinado nacional y hasta sorprendió con sus declaraciones. "Tengo dos objetivos: la permanencia y ser convocado para el Mundial. Puedo ser útil tanto para el Pisa como para Colombia con mi experiencia y mis habilidades. Sigo jugando por las emociones que me da el fútbol, por la pasión y el amor que siento por este deporte. ¿Qué puedo aportar al Pisa? Mucho, independientemente de los minutos jugados: centros, regates, asistencias. Siento mucha fuerza", sentenció de entrada el nacido en Necoclí.

La ilusión de Cuadrado es grande, pero la realidad es compleja. Su último llamado a la Selección Colombia fue en el 2023 para los duelos contra Venezuela y Chile. De hecho, no juega oficialmente desde el 8 de septiembre de ese año frente 'La Vinotinto', ya que posteriormente contra los 'australes' fue suplente.

En cuanto a su club, Cuadrado tiene muy claro lo que puede aportar gracias a su larga experiencia en el 'viejo continente'. "Y en el vestuario puedo ayudar a los jóvenes que llegan a la Serie A. Este es un grupo extraordinario, todos están trabajando juntos en la misma dirección. ¿Cómo me convenció Gilardino? Presentándome el proyecto y diciendo que me necesitaba dentro y fuera de la cancha. Acepté la oferta rápidamente", concluyó.

Cabe recordar, que, Cuadrado ha sido uno de los jugadores más influyentes en la historia reciente de la Selección Colombia. Con 116 partidos disputados, acumula 11 goles y 20 asistencias, destacándose como un futbolista versátil y clave en transiciones ofensivas. Su aporte en eliminatorias mundialistas ha sido constante, con 43 apariciones y 6 asistencias. En Copas del Mundo registra 9 partidos, 2 goles y 5 asistencias, mostrando protagonismo en escenarios de máxima exigencia. Además, en Copa América suma 21 encuentros