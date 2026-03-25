Vuelta a Cataluña 2026, EN VIVO: hora y dónde ver la etapa 4 con Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel

La cuarta etapa será la primera de las tres jornadas de alta montaña consecutivas de esta Vuelta a Cataluña, saliendo desde Mataró y llegando a la estación de esquí de Vallter, el techo ciclista de Cataluña a más de 2.100 metros de altura.

En el centenario del Esport Ciclista Mataró, la capital del Maresme dará inicio a una jornada de 173 kilómetros con dos puertos de montaña en su fase inicial antes de afrontar una subida final que en 2024 vivió una exhibición individual de Tadej Pogačar y que obligará a poner las cartas sobre la mesa entre los candidatos a la victoria final.



Perfil y altimetría de la etapa 4 de la Vuelta a Cataluña 2026

La Vuelta a Cataluña se elevará el jueves: la cuarta etapa llevará a los corredores hasta la estación de deportes de invierno de Vallter 2000, a 2.000 metros de altitud, después de una ascensión final de 11,4 kilómetros con un desnivel medio del 7,6% y tramos con más de un 10%.

Perfil y altimetría de la etapa 4 de la Vuelta a Cataluña 2026. Procycling Stats.

¿Quién ganó la etapa 3 de la Vuelta a Cataluña 2026?

El ciclista francés Dorian Godon ganó al esprint la tercera etapa de la Volta a Cataluña este miércoles en Vila-seca, en Tarragona, al término de un recorrido de 159 kilómetros.

El corredor del Ineos, ya ganador de la primera etapa, continúa líder de la general.



El final de la etapa del miércoles estuvo marcado por la escapada del belga Remco Evenepoel y del danés Jonas Vingegaard.

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Evenepoel se cayó sin gravedad antes de una rotonda en el último kilómetro y Vingegaard terminó siendo alcanzado por el pelotón, lo que permitió un desenlace al esprint en el que Godon quedó primero, delante de los británicos Ethan Vernon y Noé Hobbs.