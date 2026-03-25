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Gol Caracol  / Ciclismo  / Juan Sebastián Molano sufrió fuerte caída en la Vuelta a Brujas, por protesta de un activista

Juan Sebastián Molano sufrió fuerte caída en la Vuelta a Brujas, por protesta de un activista

Este miércoles, el ciclista colombiano Juan Sebastián Molano se cayó producto de un activista que ya ha sido protagonista en otros eventos deportivos

Por: Caracol Sports
Actualizado: 25 de mar, 2026
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Juan Sebastián Molano se mostró muy molesto por lo ocurrido en la Vuelta a Brujas.
Juan Sebastián Molano se mostró muy molesto por lo ocurrido en la Vuelta a Brujas.
Captura de pantalla.

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