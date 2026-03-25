Juan Sebastián Molano sufrió fuerte caída en la Vuelta a Brujas, por protesta de un activista

El colombiano Juan Sebastián Molano (UAE) sufrió una caída en la Vuelta a Brujas provocada por la acción de un activista climático que irrumpió en la carretera provocando el desconcierto de los corredores.

Según refleja Sporza, el accidente lo provocó el conocido activista climático Wouter Mouton, que ya había protagonizado varios incidentes en carreras y en la final de la Copa del fútbol neerlandés.

El activista se sentó en una zona de empedrado a unos 20 km de meta cuando se aproximaba el primer grupo del pelotón, lo que provocó que un motociclista de carrera tratara de expulsarlo hacia la cuneta. No dio tiempo a realizar la maniobra para despejar la carretera y un grupo de corredores se fueron al suelo.

La policía intervino de inmediato para interrogar a Mouton, que suele causar incidentes en competiciones deportivas.



Vea la caída de Juan Sebastián Molano en la Vuelta a Brujas 2026:

¡JUAN SEBASTIAN MOLANO, ENFURECIDO TRAS SU ACCIDENTE!



Una moto se le cruzó al ciclista colombiano y actual campeón del Tour de Brujas ocasionándole una caída.



El competidor le reclamó fuertemente al conductor por el incidente.#CiclismoEnDSPORTS pic.twitter.com/EoF7gMFDP2 — DSPORTS (@DSports) March 25, 2026