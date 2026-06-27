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Gol Caracol  / Inglaterra venció 2-0 a Panamá y clasificó como primero de su grupo en el Mundial 2026

Inglaterra venció 2-0 a Panamá y clasificó como primero de su grupo en el Mundial 2026

Con goles de Jude Bellingham y Harry Kane, el conjunto inglés se hizo con los tres puntos y se instaló en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Por: EFE
Actualizado: 27 de jun, 2026
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Inglaterra venció a Panamá, por la fecha 3 del Mundial 2026
Inglaterra venció a Panamá, por la fecha 3 del Mundial 2026
AFP

Jude Bellingham y Harry Kane, los dos nombres más conocidos de Inglaterra, llevaron a los Three Lions a dieciseisavos de final del Mundial como líderes del Grupo L a costa de hundir 2-0 a la eliminada Panamá este sábado a las afueras de Nueva York.

El par de estrellas evitaron un nuevo desliz, como el ajustado ante Ghana (0-0) la fecha pasada, al derrumbar el muro cimbrado por los canaleros en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

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La Panamá del entrenador hispano-danés Thomas Christiansen, que llegó al duelo de cierre sin chances de clasificar, pretendió en vano despedirse de su segunda Copa del Mundo con al menos un punto y un gol a favor.

Su propósito estuvo cerca de concretarse tras un primer tiempo que controló a la avanzada británica, pero que sucumbió en cinco minutos de la segunda parte gracias a la pierna izquierda de Bellingham (62') y la cabeza de Kane (67').

Harry Kane con la Selección de Inglaterra
Harry Kane con la Selección de Inglaterra
AFP

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El capitán se reencontró con el gol, tras su doblete en el debut trepidante ante Croacia (4-2), y garantizó a los ingleses el primer lugar de la zona con siete puntos.

Su rival en la siguiente fase, el miércoles en Atlanta, será uno de los mejores terceros.

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Kane, además, desplazó a Gary Lineker como goleador en los mundiales de los campeones del mundo en 1966 al llegar a las once dianas.

Inglaterra vs Panamá
Gol Caracol

Tabla de posiciones del grupo L del Mundial 2026, tras Croacia 2-1 Ghana y Panamá 0-2 Inglaterra

Nikola Vlašić festejando anotación con Croacia, en el Mundial 2026.
Gol Caracol

Vea el gol de Nikola Vlašić, en Ghana vs. Croacia, por el Mundial 2026

Derrick Luckassen festejando anotación con Ghana, en el Mundial 2026.
Gol Caracol

Vea el gol de Derrick Luckassen, en Ghana vs. Croacia, por el Mundial 2026

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