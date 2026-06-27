Croacia venció 2-1 a Ghana, sobre el final, y aseguró su presencia en los 16avos del Mundial 2026

La Croacia de Luka Modric dio este sábado con la tecla para romper el candado defensivo de una Ghana hasta hoy imbatida en el Mundial, y se impuso a los africanos por 2-1 en Filadelfia para acabar segunda del Grupo L y citarse previsiblemente con Colombia o Portugal en dieciseisavos.

El encuentro arrancó con planteamientos precavidos por ambos planteles, aunque Ghana, con la clasificación asegurada y la simple tarea de garantizar al menos la segunda plaza del encuadrado, se adivinaba más conservadora, fijando un 4-5-1 en cuanto no tenía a posesión pese a alinear a Semenyo y Ayew en punta.

Cumplido el cuarto de hora una mala entrega atrás de los ghaneses liberó por fin a Croacia y la acometida acabó con un disparo desde fuera del área de Nikola Vlasic que golpeó al exterior del palo.

La jugada no desencorsetó nada de golpe, aunque el trabajo intensivo en el centro del campo croata sí comenzó a forzar más y más errores de las 'Estrellas negras'.



Derrick Luckassen festejando anotación con Ghana, en el Mundial 2026. Foto: AFP.

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Los Ajedrezados fueron adelantando la presión, y así fue como a los 31 minutos Petar Susic encontró un par de metros de espacio en la frontal y la cruzó a la red de un derechazo seco.

Ghana, el equipo que había logrado situarse como el segundo de grupo más eficiente del Mundial (sumando hasta hoy un solo gol a favor y ninguno en contra) se encontraba por primera vez con el marcador en contra en el torneo.

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Fue Antoine Semenyo el que quiso agitar el avispero, pero, tras pegarse una arrancada de 30 metros, su disparo salió por un palmo. Fue apenas el décimo disparo de los ghaneses en toda la competición.

A la vuelta del descanso, la racanería ghanesa se desvaneció por primera vez en este Mundial con una presión decidida en el último tercio del campo.

Los pupilos del portugués Carlos Queiroz lograron arrinconar a los croatas en los primeros minutos de la reaundación para júbilo de sus hinchas, inferiores hoy en número pero muy ruidosos.

Croacia logró reducirle los decibelios a la contienda y mantenerla igualada otros veinte minutos, hasta que en el 73 una falta colgada por Nuamuah encontró en el área chica a Derrick Luckasen, que solo tuvo que acomodar el interior para anotar.

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La euforia africana la cortó en seco el VAR, que llamó a revisar la jugada por posible fuera de juego, pero las gradas volvieron a rugir cuando el canadiense Drew Fisher validó el tanto.

La réplica croata la tuvo enseguida Pasalic, que, recién entrado al campo en sustitución de Kovacic, forzó una espectacular estirada de Asare. El consiguiente saque de esquina lo sirvió en bandeja Modric para que Vlasic cabeceara a gol y así Filadelfia volvió a vibrar en rojo y blanco hasta el pitido final.

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A sus 41 años, el capitán croata volvió a demostrar hoy que le sobra genio en las botas como para despedirse tan pronto del Mundial y de su selección.

Acción de juego en el duelo entre Croacia vs. Ghana, por el Mundial 2026. Foto: AFP.

Ghana, por su parte, fue de menos a más hoy, pero el esfuerzo no fue suficiente para evitar acabar tercera de grupo y se verá en la siguiente ronda con el segundo del Grupo que lidera Colombia seguida de Portugal, con quien los cafeteros se ven las caras hoy en Miami.

-Ficha técnica:

2. Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josip Sutalo, Marin Pongracic, Ivan Perisic; Luka Modric, Mateo Kovacic (Mario Pasalic, m.79), Nikola Vlasic (Josko Gvardiol, m.88), Petar Susic, Martin Baturina (Marco Pasalic, m.88); y Ante Budimir (Igor Matanovic, m.66).

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Seleccionador: Zlatko Dalic.

1. Ghana: Benjamin Asare; Marvin Senaya, Jonas Adjetey (Kojo Peprah Oppong, m.45), Derrick Luckassen, Gideon Mensah; Kamaldeen Sulemana (Ernest Nuamah, m.71), Elisha Owusu (Abdul Fatawu, m.45), Thomas Partey, Kwasi Sibo (Caleb Yirenkyi, m.85); Antoine Semenyo y Jordan Ayew (Brandon Thomas-Asante, m.71).

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Seleccionador: Carlos Queiroz.

Goles: 1-0, m.31: Petar Susic; 1-1, m.73: Derrick Luckassen. 2-1, m.83: Nikola Vlasic.

Árbitro: Drew Fisher (Canadá). Amonestó al croata ivan Perisic y al ghanés Kojo Peprah Oppong.

Incidencias: partido de la tercera jornada del Grupo L del Mundial 2026 disputado en el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia ante unos 68.324 espectadores (lleno).