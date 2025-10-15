Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Luis Díaz rinde donde sea: "entre el sabor del café colombiano y una cerveza alemana"

Luis Díaz rinde donde sea: "entre el sabor del café colombiano y una cerveza alemana"

El extremo Luis Díaz ha tenido un comienzo de temporada de ensueño con el Bayern Múnich y tampoco desentona en la Selección Colombia de cara al Mundial de 2026.

Por: AFP
Actualizado: 15 de oct, 2025
Comparta en:
Luis Díaz en Colombia vs. Canadá.
Luis Díaz en Colombia vs. Canadá.
afp.

Publicidad

Publicidad

Publicidad