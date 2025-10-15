Luis Díaz rinde donde sea: "entre el sabor del café colombiano y una cerveza alemana"

Sonriente con un traje típico bávaro mientras degusta una cerveza o brillando al frente de la selección cafetera, el colombiano Luis Díaz transita un agradable camino con goles y asistencias rumbo a su primer Mundial en Norteamérica 2026.

Desde que llegó a mitad de año al Bayern de Múnich, el extremo de 28 años no deja de demostrar su felicidad: en la cancha se acomodó a la perfección en el esquema del entrenador Vincent Kompany y fuera de ella a la cultura alemana al participar en festividades en las que ha lucido trajes típicos de

Luis Díaz con Selección Colombia - Foto: AFP

pantalones cortos y calcetines largos.

En su buen arranque con el gigante de la Bundesliga, tras salir del Liverpool al no llegar a un acuerdo sobre una mejora salarial, ya marcó seis goles y brindó cuatro asistencias en diez partidos de la mano de sus nuevos socios, el inglés Harry Kane y el francés Michael Olise.



"Es increíble jugar al ataque con ellos. Tienen muchísima calidad. Estoy muy contento", dijo Lucho recientemente al medio alemán Bild. "El equipo me lo está poniendo muy fácil en el campo".

Sus regates también causan emoción en la selección Colombia, que se prepara para disputar el Mundial del próximo año que coorganizan Estados Unidos, Canadá y México.

De cara a la que será su primera Copa del Mundo, Díaz se convirtió en el amistoso de la semana pasada ante el combinado mexicano en el cuarto máximo artillero de los cafeteros con 20 tantos, los mismos que el mítico Faustino "Tino" Asprilla.

Su habilidad entusiasma a un conjunto que se ausentó en Catar 2022 y que en los últimos años ha mostrado una dependencia excesiva del talento de James Rodríguez.

"A la perfección"

Inspirado por el neerlandés Arjen Robben y el francés Franck Ribéry, según contó en un artículo publicado por su nuevo club, Díaz se decidió por Múnich cuando otros grandes europeos como Barcelona le coqueteaban.

Su poderío físico en la banda izquierda elevó el nivel de un equipo que ya contaba con los goles del depredador Kane y el desequilibrio que genera Olise por la derecha.

Díaz "es fantástico", dijo el capitán de los Three Lions en agosto. "Es un gran tipo y un jugador de primerísimo nivel", añadió el líder del Bayern Múnich, que apunta a reconquistar la Liga de Campeones de Europa, torneo que no gana desde 2020.

El guajiro, como es apodado el colombiano por su lugar de nacimiento en un desierto del Caribe, le respondió: "Es especial jugar con Harry Kane; es un fenómeno. Es muy fácil jugar a su lado porque tiene muchísima calidad; es un privilegio".

Con estas nuevas sociedades, el inicio de temporada de Die Bayern es el mejor en las cinco grandes ligas de Europa. Los de Kompany han ganado todos los partidos desde la llegada de Díaz.

"Teniendo en cuenta que esta es su primera temporada y sus primeros pasos en Alemania, ha estado impresionante", sostuvo el entrenador belga en referencia al colombiano.

"Su actividad y energía encajan a la perfección con el equipo. Siempre está involucrado, siempre presente. Trabaja muy duro para el equipo", agregó.

Luis Díaz y Harry Kane, celebrando un gol del Bayern Múnich Foto: AFP

"Gran pérdida"

Mientras brilla en Múnich, en Liverpool extrañan a Lucho tras el flojo desempeño de su reemplazo, el alemán Florian Wirtz, que no tiene goles y apenas suma una asistencia en diez juegos.

Y el conjunto que comanda el neerlandés Arne Slot, vigente campeón de la Premier League, perdió la punta de la liga inglesa con el Arsenal y se ubica en la mitad de la tabla de la liguilla de la Liga de Campeones.

"Para mí es una gran pérdida", dijo el exjugador de los Reds Daniel Sturridge a Sky Sports. Díaz "era quien presionaba en el frente de ataque", añadió.

En las redes sociales, hinchas del club de Anfield se cuestionan si fue una decisión correcta vender al colombiano, en 75 millones de euros (88 millones de dólares), según la prensa.

"Fue un gran error. El Liverpool no solo perdió un extremo, también perdió su chispa", escribió uno de ellos en X.