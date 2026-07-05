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Gol Caracol  / Selección Colombia  / La FIFA y el "partido amargo" de la Selección Colombia frente a Suiza; ahora cara a cara en 2026

La FIFA y el "partido amargo" de la Selección Colombia frente a Suiza; ahora cara a cara en 2026

A días de que la 'tricolor' enfrente a los suizos, por los octavos en el Mundial 2026; en la FIFA recordaron antecedente entre ambas selecciones, también con Estados Unidos como sede del torneo.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 5 de jul, 2026
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Acción de juego en el duelo entre la Selección Colombia vs. Suiza, por el Mundial 1994.
Acción de juego en el duelo entre la Selección Colombia vs. Suiza, por el Mundial 1994.
Foto: AFP.

Este martes 7 de julio, la Selección Colombia enfrentará a Suiza por los octavos de final en el Mundial 2026, recordando lo que fue el pasado cruce en 1994; justamente en el certamen ‘orbital’ de dicho año.

Y es que, aunque aquel encuentro terminó con triunfo a favor de la ‘tricolor’; poco se recuerda debido a la intrascendencia que tuvo el juego para ambas selecciones, quienes llegaron a aquella tercera fecha del grupo A con realidades diferentes.

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Después de la goleada 0-5 frente a Argentina en el estadio Monumental, por Eliminatorias; la Selección Colombia llegó al Mundial de 1994 con aire en la camiseta y altas expectativas, teniendo en cuenta que, también, para el Mundial pasado habían igualado 1-1 frente a Alemania de manera histórica.

Todos estos eventos hacían ver a la ‘tricolor’ como un equipo fuerte y candidato a hacer importante papel en el certamen mundialista. Sin embargo, lo que fue aquel Mundial para nuestro país fue todo lo contrario a lo que se preveía.

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Perdiendo en el debut por 3-1 frente a Rumania y sentenciando la eliminación en fase de grupos después de caer 2-1 con Estados Unidos, en la segunda fecha; la Selección Colombia se había quedado sin posibilidad e jugar las finales a falta de un parido, siendo tomada aquella actuación como un fracaso en nuestro país.

Sin embargo, por protocolo, el combinado ‘cafetero’ tuvo que enfrentar a Suiza por la última fecha del grupo A. Sin embargo, el contraste de realidades de aquel partido era completamente opuesto, pues, después de igualar 1-1 con Estados Unidos y golear 4-1 a Rumania; los europeos llegaron a la tercera jornada clasificados.

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Aun así, dicho encuentro se jugó en el Stanford Stadium de Francisco, siendo “el partido amargo que Colombia le ganó a Suiza en una Copa del Mundo", así como lo describe la FIFA en uno de sus artículos, previos al encuentro que protagonizarán sudamericanos y europeos, el próximo 7 de julio de 2026.

“El partido no tuvo la relevancia de lo que se suele ver en un Mundial, pero Colombia puede decir que se marchó de Estados Unidos por lo menos con una victoria. El primer gol, de Hermán Gaviria, llegó en el minuto 44. El segundo, mimetizando lo ya visto, fue de Harold Lozano en el descuento. Un 2-0 que es una victoria, pero siempre quedará preso del contexto”, desarrolló el máximo organismo del fútbol mundial, dejando claro que aquel partido no será tan bien recordado como debería.

Sin embargo, ahora, colombianos y suizos se volverán a ver las ‘caras’ por el Mundial, en una instancia definitiva que da paso a los cuartos de final en el certamen orbital.

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