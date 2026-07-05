La Selección Colombia ya aterrizó en Vancouver, con la mira puesta en duelo contra Suiza

Hace un par de horas, la Selección Colombia aterrizó en territorio canadiense, para empezar a preparar el duelo correspondiente a los octavos de final, frente a la siempre complicada Suiza.

Y es que, después de vencer por la mínima diferencia a Ghana, el pasado viernes; el cuadro dirigido por Néstor Lorenzo tuvo un entreno en Kansas, antes de emprender vuelo hacia Vancouver. No obstante, teniendo en cuenta que el duelo frente a los europeos ya es este martes 7 de julio, la ‘tricolor’ prepara dicho compromiso desde Canadá.

“Antes de emprender el viaje, el combinado nacional realizó su último entrenamiento en la ciudad de Kansas. La práctica comenzó sobre las 10:30 de la mañana, el pasado sábado en el Kansas Sports Stadium, con ejercicios de coordinación y movilidad articular como parte de la fase de calentamiento. Posteriormente, el cuerpo técnico dispuso cuatro bloques de fútbol en espacio reducido, aunque la parte final de la sesión tuvo que ser suspendida debido a las fuertes lluvias”, indicó de entrada la Federación Colombiana de Fútbol, a través de un comunicado, en el que detallaron el itinerario del equipo ‘cafetero’.

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Justo después de esa práctica, la Selección Colombia viajó hacia Canadá, donde ya está instalada y prepara la jornada de entrenamiento para este mismo domingo, a dos días del enfrentamiento con Suiza, por los cuartos de final en el Mundial 2026.



“La Selección Colombia ya se encuentra en Vancouver, Canadá, ciudad donde continuará su preparación para el compromiso por los octavos de final de la Copa del Mundo frente a Suiza. Sobre las 5:00 de la tarde (hora local), el sábado, la delegación tomó un vuelo directo con destino a Vancouver, donde aterrizó a las 6:40 p. m. (hora local) sin ningún contratiempo”, agregó la ‘FCF’ en el comunicado, compartido a la opinión pública.

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Dentro de la jornada dominical, en la que Néstor Lorenzo tendrá práctica con todo el equipo, excepto Jhon Córdoba por lesión; ya hay cronograma de entrenamiento desde las diez de la mañana (hora local), a puerta cerrada en el Killarney Park de Vancouver.

¿Cuándo, a qué hora y por dónde ver, EN VIVO, a la Selección Colombia vs. Suiza?

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El cuadro colombiano volverá a la acción el martes 7 de julio, enfrentando a los europeos en territorio canadiense, por el duelo correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. Cabe destacar que este encuentro está estipulado iniciar a las 3:00 p.m. (hora de nuestro país).

Y, como es tradicional nacional, el partido se podrá ver en la señal principal de Caracol Televisión, www.golcaracol.com y DITU.

