Goleador con Nacional en Copa Libertadores, a nada de ser refuerzo del América de México

El América de México está a mínimos detalles de culminar el fichaje del exdelantero de Atlético Nacional, Miguel Ángel Borja, que reforzaría el ataque del equipo 'azulcrema' para el Torneo Apertura 2026. Sería la primera experiencia del colombiano en la Liga MX, luego de su fallido fichaje con el Cruz Azul hace algunos meses.

El futbolista, de 33 años, se convertiría en el tercer fichaje de 'las águilas' en el presente mercado, junto al extremo colombiano Óscar Perea, que viene de préstamo del Estrasburgo, de Francia; y el pivote mexicano-estadounidense Edwin Cerrillo, que viene proveniente del LA Galaxy, de la MLS.

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Borja llegaría desde los Emiratos Arabes Unidos



El atacante colombiano que culminó en noviembre del año pasado su contrato con River Plate buscó nuevos horizontes y se unió en enero de 2026 a las filas del Al-Wasl, de Emiratos Árabes Unidos.

En la pasada temporada con el equipo emiratí, el colombiano anotó 5 goles en 13 partidos de la UAE Pro League, y anotó 3 goles en tres partidos de la AFC Liga de Campeones 2, para una cifra de 8 goles en 16 partidos. Pese a los rumores de finales del 2025, donde Borja sonó para llegar al conjunto 'xeneize'.

Miguel Ángel Borja, delantero del Al Wasl. Fotografía tomada de la cuenta oficial de X de AlWasl SC

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Contrato de Borja

Se habla de que el América haría una compra definitiva de los derechos el delantero cordobés. La propuesta inicial de la directiva de las 'águilas' es un contrato inicial de un año, con opción de extenderlo hasta el año 2028. La extensión a una segunda temporada está estrictamente enlazada a la cantidad de minutos jugados, rendimiento individual y objetivos colectivos que tenga el colombiano con el club.

Estos son los equipos en los que ha jugado Miguel Borja:

Deportivo Cali

Cúcuta Deportivo

Cortuluá

La Equidad (Internacional de Bogotá)

Livorno

Olimpo de Bahía Blanca

Independiente Santa Fe

Atlético Nacional

Palmeiras

Junior de Barranquilla

Grêmio

River Plate

Al-Wasl



De darse su llegada al equipo mexicano, este sería el decimocuarto equipo de su carrera como futbolista.