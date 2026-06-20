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La Selección Colombia entrena en el 'hogar' de Camilo Vargas; "es el número uno en Guadalajara"

Mientras la Selección Colombia prepara el partido contra RD del Congo por el Mundial 2026, en Gol Caracol hablamos con un hincha del Atlas, quien destacó la importancia de Camilo Vargas en la ciudad.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 20 de jun, 2026
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Camilo Vargas, arquero de la Selección Colombia.
Camilo Vargas, arquero de la Selección Colombia.
Foto: AFP

En medio de la presencia de la Selección Colombia en México por el partido de la fecha 2 del Mundial 2026 contra RD del Congo, en Gol Caracol hablamos con Carlos Valdez, un hincha de Atlas quien tiene una gran afición por el arquero de la 'tricolor', Camilo Vargas.

Camilo Vargas, arquero de la Selección Colombia.
Selección Colombia

Camilo Vargas, ídolo de Atlas y con el Mundial entre ceja y ceja ; así ven al arquero de Colombia

Este joven seguidor del equipo de Guadalajara, atendió a este portal a las afueras del estadio Jalisco, donde oficia como local el cuadro rojinegro, en el que es figura el guardameta bogotano, quien desde 2019 milita en este club y se ha ganado el cariño y respeto de las personas.

De entrada, Valdez resaltó que "Camilo Vargas significa todo desde que llegó con sus actuaciones, atajadas, nos cautivó desde el día uno y fue una grata sorpresa la verdad, nos ha dado puntos, sus espectaculares atajadas, y además siento que el haber aguantado varias ofertas para haberse quedado en el equipo es algo invaluable"

De hecho, este hincha, quien se puso la camiseta del arquero colombiano para charlar con Gol Caracol, no dudó en recordar que "incluso en el primer campeonato que ganó fue clave en la tanda de penales, siendo clave en los momentos difíciles, fue impensado haber cortado esa racha tan larga de títulos y que se lograra con él ahí fue algo magnifico".

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Acá más sobre Camilo Vargas

*¿Cómo ha hecho Atlas para no tener que venderlo?
"Fíjate que realmente estamos sorprendidos porque Atlas siendo históricamente un equipo que no es muy poderoso económicamente, y aguantar ofertas y bombazos, incluso de otras ligas, fue algo también que no pensábamos. Por eso lo que hablábamos, la fidelidad de mantenerse aquí, que es su segunda casa, es algo maravilloso".

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*¿Cómo es Camilo Vargas con los hinchas?
"Es alguien muy atento, amable, te atiende esté haciendo lo que esté, comiendo, te lo encuentras en la calle, es muy accesible y eso hace que el cariño crezca más entre la gente y él".

Camilo Vargas con la Selección Colombia
Camilo Vargas con la Selección Colombia
AFP

*¿Por qué tiene la camiseta con el número y el nombre de Vargas?
"Podría decir que es excepción, yo no acostumbro a tener camisetas de jugadores, realmente como ha sido Atlas no los mantiene mucho tiempo, entonces no se logra la conexión, entonces esta playera me la regaló un amigo mio".

*Qué lugar histórico ocupa en el Atlas?
"Camilo, para mí, muy personal, históricamente es el número uno en los futbolistas del club, su nombre está escrito en letras de oro, por lo que logró, y los récords".

*¿Qué le diría si lo tiene al frente?

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"Te amo, Camilo Vargas, eres el mejor y muchas gracias por todo lo que nos has dado".

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