Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
FIFA-INFANTINO
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
NÉSTOR LORENZO
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz es un ejemplo a seguir en Bayern Múnich; "tengo mucho que aprender de él"

Luis Díaz es un ejemplo a seguir en Bayern Múnich; "tengo mucho que aprender de él"

'Lluvia' de elogios para el delantero colombiano, Luis Díaz, por parte de uno de sus compañeros en el club alemán, quien ya lo tiene como un referente.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de ago, 2026
Comparta en:
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en la pretemporada
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en la pretemporada
Twitter del Bayern Múnich

Una sola temporada fue suficiente para que Luis Díaz se convirtiera en referente en Bayern Múnich. Prueba de ello es que uno de los nuevos talentos del club, Arijon Ibrahimović, dejó claro que el colombiano ya representa un ejemplo a seguir y aseguró que espera aprender de él durante la temporada.

El futbolista habló sobre la competencia que tendrá en el frente de ataque y reconoció que está dispuesto a adaptarse a cualquier función que le pida el cuerpo técnico, incluso si eso significa ser una alternativa de 'Lucho'.

Vinìcius Jr con Real Madrid
EN VIVO
Gol Caracol

🔴 Mercado de fichajes del fútbol europeo; Vinícius, Olise y Luis Díaz, protagonistas

Últimas noticias

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en un partido de la Bundesliga
Colombianos en el exterior

Bayern Múnich vs. Aston Villa; a qué hora y dónde ver EN VIVO POR TV el partido de Luis Díaz

Jhon Durán, delantero colombiano, celebra su gol con Benfica en la Europa League
Colombianos en el exterior

Jhon Durán dijo presente en la Europa League; vea su gol con Benfica vs. Hearts

"Puedo jugar en cualquier posición en ataque: ya sea a la izquierda, a la derecha, como número 10 o como delantero centro. En Heidenheim, incluso disputé algunos partidos en la posición de lateral derecho", comentó el jugador, dejando en evidencia su versatilidad.

Publicidad

Sin embargo, más allá de la competencia por un puesto en el once titular, sus palabras hacia Luis Díaz reflejaron la admiración que siente por el colombiano, quien llegó en julio de 2025, proveniente de Liverpool para reforzar al campeón de la Bundesliga.

"'Lucho' es un tipo realmente simpático y divertido que aporta mucha energía. Tengo ganas de pasar tiempo con él y tengo mucho que aprender de él, especialmente su sentido del juego y su creatividad", afirmó Arijon Ibrahimović.

Publicidad

Además, reveló que ambos ya habían coincidido anteriormente en una cancha, mucho antes de compartir vestuario en el Bayern Múnich. El jugador recordó un amistoso internacional disputado en Tokio hace tres años, cuando enfrentó al Liverpool de Luis Díaz.

Luis Díaz Bayern Múnich Corea del Sur
Luis Díaz con Bayern Múnich en Corea del Sur
Bayern Oficial

"Hace tres años, en Tokio, nos enfrentamos al Liverpool y a Lucho. Intercambiamos nuestras camisetas después del pitido final", recordó.

Estas declaraciones demuestran el impacto que Luis Díaz ha tenido en el fútbol internacional. Su desequilibrio, velocidad y capacidad para marcar diferencias lo han convertido en uno de los extremos más destacados del mundo, al punto de ser tomado como modelo por algunos de sus nuevos compañeros.

Luis Díaz Bayern Múnich
Colombianos en el exterior

Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich y dónde ver EN VIVO POR TV

Luis Díaz ingresó al minuto 79 en Jeju vs. Bayern Múnich.
Colombianos en el exterior

Por qué Luis Díaz no fue titular en primer partido de pretemporada de Bayern Múnich

Luis Díaz Bayern Múnich Corea del Sur
Colombianos en el exterior

Luis Díaz, una estrella en Corea del Sur; aparecieron camisetas hasta de la Selección Colombia

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Luis Díaz

Bayern Munich

Bundesliga

Publicidad

Publicidad

Publicidad