Luis Díaz es un ejemplo a seguir en Bayern Múnich; "tengo mucho que aprender de él"

Una sola temporada fue suficiente para que Luis Díaz se convirtiera en referente en Bayern Múnich. Prueba de ello es que uno de los nuevos talentos del club, Arijon Ibrahimović, dejó claro que el colombiano ya representa un ejemplo a seguir y aseguró que espera aprender de él durante la temporada.

El futbolista habló sobre la competencia que tendrá en el frente de ataque y reconoció que está dispuesto a adaptarse a cualquier función que le pida el cuerpo técnico, incluso si eso significa ser una alternativa de 'Lucho'.

"Puedo jugar en cualquier posición en ataque: ya sea a la izquierda, a la derecha, como número 10 o como delantero centro. En Heidenheim, incluso disputé algunos partidos en la posición de lateral derecho", comentó el jugador, dejando en evidencia su versatilidad.

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Sin embargo, más allá de la competencia por un puesto en el once titular, sus palabras hacia Luis Díaz reflejaron la admiración que siente por el colombiano, quien llegó en julio de 2025, proveniente de Liverpool para reforzar al campeón de la Bundesliga.



Arijon #Ibrahimović à propos de son rôle au sein de l'équipe :



« Je peux jouer n'importe où en attaque : que ce soit à gauche, à droite, en numéro 10 ou en avant-centre. À Heidenheim, j'ai même disputé quelques matchs au poste d'arrière droit. »



À propos de son rôle de… pic.twitter.com/oBOZuvZFyw — Bayern Munich - France (@roro_bayern) August 6, 2026

"'Lucho' es un tipo realmente simpático y divertido que aporta mucha energía. Tengo ganas de pasar tiempo con él y tengo mucho que aprender de él, especialmente su sentido del juego y su creatividad", afirmó Arijon Ibrahimović.

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Además, reveló que ambos ya habían coincidido anteriormente en una cancha, mucho antes de compartir vestuario en el Bayern Múnich. El jugador recordó un amistoso internacional disputado en Tokio hace tres años, cuando enfrentó al Liverpool de Luis Díaz.

Luis Díaz con Bayern Múnich en Corea del Sur Bayern Oficial

"Hace tres años, en Tokio, nos enfrentamos al Liverpool y a Lucho. Intercambiamos nuestras camisetas después del pitido final", recordó.

Estas declaraciones demuestran el impacto que Luis Díaz ha tenido en el fútbol internacional. Su desequilibrio, velocidad y capacidad para marcar diferencias lo han convertido en uno de los extremos más destacados del mundo, al punto de ser tomado como modelo por algunos de sus nuevos compañeros.