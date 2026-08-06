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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz se lleva las miradas en Hong Kong; los hinchas lo ven con asombro

Luis Díaz se lleva las miradas en Hong Kong; los hinchas lo ven con asombro

En medio de la pretemporada que adelanta el conjunto alemán en territorio asiático, el delantero colombiano, Luis Díaz, ha dado de qué hablar y todo quedó registrado.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de ago, 2026
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Luis Díaz y Manuel Neuer compartieron en un evento del Bayern Múnich en Asia
Luis Díaz y Manuel Neuer compartieron en un evento del Bayern Múnich en Asia
Twitter del Bayern Múnich

Luis Díaz sigue ganándose el cariño de los aficionados del Bayern Múnich, incluso antes del inicio oficial de la temporada. El colombiano fue uno de los protagonistas de una actividad organizada por el club en Hong Kong, donde compartió con decenas de seguidores y dejó varias postales que rápidamente se hicieron virales en las redes sociales del conjunto bávaro.

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En medio de la gira de pretemporada por Asia, el extremo de la Selección Colombia participó en un evento especial junto a otros integrantes del plantel. Allí, respondió preguntas, habló con los aficionados, firmó autógrafos y protagonizó divertidas dinámicas que provocaron risas tanto entre sus compañeros como entre el público presente.

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Las imágenes compartidas por el Bayern Múnich muestran a un Luis Díaz relajado, sonriente y disfrutando de cada momento. En varias fotografías aparece interactuando con los aficionados, quienes no ocultaron su emoción al tener tan cerca a una de las grandes figuras del fútbol mundial.

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Uno de los momentos más llamativos fue cuando el colombiano participó en un juego junto a sus compañeros, en el que las risas fueron protagonistas. También compartió escenario con Manuel Neuer y otros futbolistas del plantel, dejando ver la buena integración que ha conseguido desde su llegada al club alemán.

Además, durante el encuentro con los hinchas, 'Lucho' tomó el micrófono para responder algunas preguntas y acercarse aún más a la afición asiática, que aprovechó la oportunidad para demostrarle su admiración con aplausos, fotografías y constantes muestras de cariño.

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La visita a Hong Kong también sirvió para que el Bayern fortaleciera su vínculo con sus seguidores en Asia, una región donde el club cuenta con una enorme base de aficionados. Y, entre todas las estrellas presentes, Luis Díaz fue uno de los jugadores que más despertó curiosidad y admiración.

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en la pretemporada
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en la pretemporada
Twitter del Bayern Múnich

No es la primera vez que el colombiano genera este tipo de impacto fuera de Europa. Desde su paso por el Liverpool, Díaz ha construido una importante popularidad a nivel internacional gracias a su estilo de juego, velocidad y capacidad para desequilibrar en el uno contra uno, cualidades que ha puesto al servicio del Bayern Múnich desde la temporada pasada.

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