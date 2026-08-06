Álvaro Montero no se quiere quedar en puntos medios con Boca Juniors; "por más victorias"

Luego de la reciente victoria de Boca Juniors por 1-0 sobre Estudiantes de La Plata en el Torneo Clausura 2026 de la Primera División de Argentina, uno de los futbolistas que más acaparó las miradas por su destacado rendimiento fue el guardameta colombiano, Álvaro Montero.

Desde su llegada al conjunto 'xeneize', el arquero se ha consolidado como titular y ha respondido con actuaciones de gran nivel, ganándose la confianza del cuerpo técnico. Además, ha sido titular en cada uno de los compromisos que ha disputado Boca Juniors desde su incorporación, tanto en el campeonato local como en las diferentes competiciones.

Ese buen momento también quedó reflejado en la Copa Sudamericana, donde Montero fue titular en los dos encuentros de la serie frente al club chileno O'Higgins. El arquero colombiano fue una de las grandes figuras de la llave, que se definió desde el punto penal, al convertirse en pieza clave para que Boca Juniors asegurara su clasificación a la siguiente ronda del certamen continental. Gracias a sus intervenciones y a la solidez que transmitió bajo los tres palos, el conjunto azul logró sellar el boleto a la siguiente fase del torneo.

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En su más reciente compromiso frente a Estudiantes de La Plata, Álvaro Montero volvió a ser una de las figuras de Boca Juniors. El guardameta guajiro fue determinante en varios pasajes del encuentro, al intervenir con seguridad para evitar las opciones más claras del rival. Además, respondió con solvencia dentro de su área, despejando balones de peligro y manteniendo su arco en cero para contribuir a la victoria del conjunto 'xeneize'.



Álvaro Montero, arquero colombiano que milita en Boca Juniors. Foto oficial de Boca Juniors

Al finalizar el encuentro, Álvaro Montero, guardameta colombiano procedente del Club Atlético Vélez Sarsfield, atendió al medio oficial de su equipo, Canal Boca. Durante la entrevista, el arquero analizó su actuación frente a Estudiantes de La Plata y destacó el compromiso del plantel para seguir creciendo, mejorar su rendimiento y avanzar en cada una de las competiciones que disputa el conjunto xeneize. "Ganar siempre motiva a seguir creciendo. Estamos enfocados en encontrar el equipo que queremos, con la intensidad que buscamos y los resultados que esperamos", manifestó el guardameta.

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Asimismo, Montero se refirió a su llegada al club y al recibimiento que ha tenido por parte de sus compañeros. "Me han recibido muy bien. Estoy agradecido por el respaldo del grupo y por las expectativas que ha generado mi llegada", señaló. Finalmente, el arquero colombiano reiteró su compromiso de continuar trabajando para que Boca Juniors siga mejorando y consiga más victorias: "Estamos trabajando para encontrar el equipo ideal, uno que tenga equilibrio y pueda competir siempre en los primeros lugares, como lo exige la historia y la grandeza de este club".

Álvaro Montero en exclusiva en El Canal de Boca luego de la victoria ante Estudiantes 💙



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🎙️ @faafiperez pic.twitter.com/2IA1qZtwtG — El Canal De Boca (@ElCanaldeBoca) August 6, 2026

¿Cuándo vuelve a jugar Boca Juniors?

El próximo partido de Boca Juniors será ante Club Atlético Vélez Sarsfield, un encuentro especial para Montero, quien se medirá frente a su antiguo equipo. El duelo se disputará el sábado 8 de agosto de 2026, a las 7:15 p. m. (hora Colombia), en el estadio Alberto J. Armando, la histórica casa de Boca, conocida mundialmente como `la Bombonera'.