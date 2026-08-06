James Rodríguez, en el once de jugadores desempleados; cualquier técnico los quisiera tener

Tras la finalización del Mundial 2026, disputado en México, Canadá y Estados Unidos, donde la Selección Colombia alcanzó los octavos de final y cayó ante Suiza en la definición por penaltis, varios futbolistas han regresado a sus clubes en el exterior. Sin embargo, algunos aún se encuentran sin equipo, como es el caso del capitán de la 'tricolor', James Rodríguez, luego de culminar su etapa en el Minnesota United FC. Una situación que atraviesan también otras figuras del fútbol internacional.

El no tener equipo ha generado incertidumbre sobre el futuro de varios referentes. El debate cobró fuerza tras una publicación en la cuenta oficial de 'X' del medio especializado 'DAZN Fútbol', donde presentaron el 11 ideal de los futbolistas libres en el mercado. Con nombres de la talla de James Rodríguez, Dani Ceballos, Joselu, Philippe Coutinho o Dani Carvajal, algunos de los aficionados han comenzado a armar sus propios escenarios e hipótesis para este mercado de pases.

Esta nómina de 11 futbolistas de importante categoría sin contrato abre un gran espacio de posibilidades para múltiples clubes de Europa y América que buscan reforzarse a coste cero. La lista abarca desde referentes ofensivos como Jamie Vardy y Vlahovic hasta mediocampistas de la talla del colombiano, James Rodríguez, o incluso, Dani Ceballos y Dele Alli, pasando por defensores consolidados como David Alaba, Gudelj o Tuanzebe. Un mercado de agentes libres de primer nivel que permite a los equipos reestructurar sus plantillas sin asumir costos de traspaso.

ES UNA LOCURA. LOS JUGADORES LIBRES EN EL MERCADO 🤯👀



¿A quién ficharías para tu equipo?#DAZNTransfer pic.twitter.com/16evr7BOcR — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) August 5, 2026

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Con este panorama, la ventana de pases se convierte en un escenario estratégico clave para las direcciones deportivas. El futuro de figuras consagradas como James Rodríguez y el resto de las estrellas sin equipo no solo dependerá de las pretensiones salariales y los proyectos deportivos que reciban, sino también de la rapidez con la que los clubes aprovechen esta oportunidad única que ofrece el mercado de agentes libres tras la cita mundialista.

