Vinícius Jr. de rabia con Xabi Alonso en el clásico a confesar su amor por una influencer

El delantero Vinícius Junior, jugador del Real Madrid y de la selección brasileña, asumió este martes en las redes sociales su relación sentimental con la 'influencer' brasileña Virgínia Fonseca de la que la prensa venía especulando y que la pareja se negaba a admitir.

Ambos publicaron en sus cuentas en Instagram varias fotos en las que aparecen en una habitación con una cama decorada con pétalos de flores en formato de corazón y con globos formando la palabra 'love'.

"V. y V." escribió el jugador en la leyenda de una de las fotografías, en los que aparecen abrazados y besándose, al escribir las iniciales de sus nombres entrelazados.

En otro mensaje en sus redes Virgínia afirmó estar "apasionada" junto a la fotografía del atacante.

Las fotos fueron publicadas luego de que la pareja pasara los últimos días en un hotel en Mónaco.

A comienzos de octubre ambos pasaron unos días juntos en Madrid y la 'influencer', presentadora de televisión y empresaria de 26 años, llegó a asistir a un partido del Real Madrid en el estadio Santiago Bernabeu.

Pero Virginia, una millonaria influenciadora con cerca de 50 millones de seguidores en redes y copropietaria de una marca de cosméticos, rompió la relación pocos días después, cuando las redes sociales divulgaron un intercambio de mensajes entre el futbolista y una modelo brasileña.

Vini Jr. decidió entonces pedir disculpas públicas en mensajes en sus redes sociales y afirmó estar en un momento de reflexión.

"Viví una situación que me hizo mirarme por dentro, reconocer actitudes que no representan quien quiero ser. Virgínia es una mujer increíble, una madre admirable y alguien por quien tengo un cariño y un respeto enormes", afirmó.

La empresaria, madre de tres hijos de una relación anterior con un conocido cantante brasileño, decidió darle una nueva oportunidad al famoso atacante de la selección brasileña y viajó este fin de semana nuevamente a Madrid.

Tras un par de días sin publicaciones y que pasaron en Mónaco, la pareja asumió la relación este martes poco antes de que Vinícius regresara a Madrid para volver a los entrenamientos.

El anuncio de la relación se produce en medio de la crisis que el atacante vive luego de que manifestara claramente su disgusto por haber sido sustituido en el derbi con el Barcelona.