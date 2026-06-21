La Selección Colombia no se confía frente a RD Congo; “será un rival más complejo que Uzbekistán”

Previo a la segunda salida de la Selección Colombia en el Mundial 2026, en donde enfrentará a RD Congo para sellar su clasificación a a16vos de final, el asistente técnico Amaranto Perea se refirió al rival ante los medios de comunicación, y habló del plan que tiene la 'tricolor' para este juego.

- ¿Qué aspectos analizaron de RD Congo y qué modificaciones tendrá Colombia para este juego?

"Las necesidades las tenemos todos. Somos conscientes de lo duro que está siendo el Mundial. El favoritismo no sé si existe, pero está claro que será un partido muy difícil. Ya lo vimos de ellos ante Portugal. Ellos cuentan con jugadores que compiten en Francia, España e Inglaterra, por lo que será un rival complejo, incluso más que Uzbekistán.

- ¿Qué trabajos realizaron para contrarrestar el juego por las bandas de RD Congo?

"Sobre todo trabajamos las temporizaciones, por la forma en que ellos juegan. Las vigilancias serán muy importantes y, cuando ataquemos, tendremos que estar atentos para evitar sus transiciones. Esperamos estar concentrados y que todo lo que hemos trabajado durante estos días se vea reflejado en el partido".

Jugadores de la Selección Colombia en un entrenamiento previo al juego contra RD Congo. Foto: AFP

- ¿Qué mensaje se les puede dejar a los jugadores ante un equipo tan rápido como RD Congo?

"Cuando la parte física se iguala, la parte técnica toma todavía más importancia. Queremos evitar las transiciones del rival y ser intensos durante todo el encuentro. Vimos, por ejemplo, el partido de Brasil ante Haití: por momentos parecía costarle, pero con el paso de los minutos terminó marcando diferencias. Nosotros estamos preparados tanto para jugar con la pelota como para defender cuando sea necesario".



- ¿Qué importancia tiene la pelota quieta?, la Selección ha marcado muchos goles así

"Tenemos buenos lanzadores y buenos rematadores, y eso es una bendición. A veces no hace falta trabajar demasiado ese aspecto porque contamos con futbolistas que tienen grandes condiciones. Sin embargo, hoy la pelota parada resuelve muchos partidos, sobre todo cuando la energía disminuye o aparecen momentos de desconcentración o cansancio. Es una herramienta muy importante que tenemos".