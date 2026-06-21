"Para la Selección Colombia, RD Congo es un equipo complicado, ya lo mostraron con Portugal"

La Selección Colombia no para en su proceso de preparación para su segunda salida en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, en el que se deberá enfrentar este martes contra RD Congo. Este duelo será el martes 23 de junio, a las 9 de la noche y se podrá ver por Gol Caracol y Ditu. El grupo de jugadores goza de buena salud y en las horas previas al cara a cara con los africanos, habló con los periodistas el profesor Fernando Alloco, asistente técnico de Néstor Lorenzo.

Selección Colombia entrenando AFP

Acá las declaraciones:

- Sobre la disponibilidad del plantel para el juego el contra RD del Congo

"Están todos bien, los 26 a disposición, y después tomaremos la decisión junto con Néstor (Lorenzo) sobre la titularidad".



- Sobre los aspectos ofensivos y defensivos a mejorar

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"Respecto a lo ofensivo y lo defensivo, hemos trabajado en ambos aspectos para llegar de la mejor manera al partido frente a Congo".

RD Congo celebrando su gol contra Portugal. AFP.

- Análisis del rival, de República Democrática del Congo

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"Es un equipo complicado, con Portugal lo demostraron. Sabemos de su poderío físico, que defiende bien y ataca rápido. Venimos trabajando en lo que creemos que nos puede servir, y sabemos que este partido tendrá situaciones diferentes".

- ¿Qué jugador de Colombia puede marcar la diferencia en este juego?

"Tenemos jugadores que se adaptan a diferentes tipos de partidos y a los distintos momentos que pide cada encuentro. Está claro que hay futbolistas capaces de resolver situaciones específicas; más allá de que el rival se cierre, pueden desequilibrar en espacios reducidos con gambetas o toques. La verdad es que tenemos varias variantes, y eso es importante".

- La actualidad de Jhon Córdoba, ¿cómo se encuentra de sus molestias físicas?

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"Ya está apto, igual que en el otro partido. Eso es importante. Había llegado con algunas molestias, pero está bien. Después será una decisión de Néstor (Lorenzo) si le toca jugar desde el inicio".