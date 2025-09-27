¿Cómo quedó Paula Patiño en la prueba de ruta del Mundial de ciclismo 2025?

La ciclista española, Mavi García, acabó tercera y con la medalla de bronce en el Mundial de ruta disputado este sábado 27 de septiembre, en Kigali (Ruanda), donde se impuso por sorpresa la canadiense Magdeleine Vallieres. Allí, Paula Patiño y Diana Peñuela fueron las dos representantes de Colombia en la carrera.

Superviviente de una escapada de 10 corredoras, Vallieres se aprovechó del marcaje de las favoritas para llevarse la victoria, por delante de la neozelandesa Niamh Fisher-Black y de la veterana Mavi García, que a sus 41 años sube a un podio mundialista.

El año 2025 está siendo muy importante en la larga carrera de la corredora balear, que este año se convirtió además en la primera ciclista española en ganar una etapa en el Tour de Francia femenino.

No es la primera vez que Mavi García sube al podio en un Mundial, ya que en duatlón consiguió tres medallas mundiales, dos en 2016 (oro en relevo mixto, bronce individual) y una en 2017 (plata individual).

Por su parte, Vallieres sorprendió a los principales nombres del pelotón, entre ellos la francesa Pauline Ferrand-Prevot, ganadora del reciente Tour.

"Ni me lo creo", balbuceó la canadiense tras cruzar la meta con 23 segundos de margen sobre Fisher-Black y 27 segundos de ventaja respecto a Mavi García.

Figuras como Demi Vollering y Marlen Reusser llegaron un minuto y medio después, mientras que Ferrand-Prevot finalizó decimosexta a un minuto y 50 segundos.

Paula Patiño, ciclista colombiano, participó en el Mundial de ciclismo 2024 Getty Images

Reusser, coronada campeona mundial de contrarreloj el pasado fin de semana, inició un contragolpe a la desesperada en el inicio de la última de las once vueltas del circuito, pero sin éxito.

Vallieres consigue de largo el mayor éxito de una carrera en la que hasta ahora solo tenía una victoria, en el modesto Trofeo Palma con su equipo EF Education.

"Me va a llevar un tiempo digerir esto, es una locura. Ha sido un sueño. Estuve en los momentos adecuados y tuve fortuna hoy, además de las piernas necesarias para conseguirlo", celebró.

En cuanto a las colombianas, el panorama no fue el mejor. Paula Patiño terminó en el puesto 50, a 16 minutos y 16 segundos de la ganadora, mientras que Diana Peñuela no culminó y se retiró.