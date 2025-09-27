Síguenos en::
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
PERIODISTAS PELEARON
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / ¿Cómo quedó Paula Patiño en la prueba de ruta del Mundial de ciclismo 2025?

¿Cómo quedó Paula Patiño en la prueba de ruta del Mundial de ciclismo 2025?

La mejor carta de Colombia para esta prueba no tuvo su mejor rendimiento, pues Paula Patiño sufrió a lo largo del recorrido y llegó lejos de la ganadora.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 27 de sept, 2025
Comparta en:
Paula Patiño, ciclista colombiana, participó en el Mundial de ciclismo 2025
Paula Patiño, ciclista colombiana, participó en el Mundial de ciclismo 2025
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad