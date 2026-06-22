"Maurizio Mariani es muy rígido en lo disciplinario", así es el árbitro de Colombia vs. Uzbekistán

Maurizio Mariani será el encargado de impartir justicia en el segundo partido que tendrá la Selección Colombia en el Mundial 2026, pactado para este martes frente a República Democrática del Congo. Este compromiso será muy importante para la 'tricolor', debido a que si logra una victoria, estará instalada en los dieciseisavos de final de la cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá.

A sus 44 años, el colegiado italiano dirige su primera Copa del Mundo y esta magna oportunidad se la ganó debido a su recorrido en el popular 'Calcio', y en su ardua labor pitando en torneos regidos por la UEFA. No será la primera vez que Mariani le pite a los dirigidos por Néstor Lorenzo; el antecedente está en la Copa América 2024, en juego por los cuartos de final contra Panamá y que dejó un contundente 5-0 para la 'amarilla'.

Para conocer un poco más del estilo de Mariani en el campo de juego y de cómo es en el ámbito disciplinario, en Gol Caracol consultamos con el analista arbitral Álbert Duarte. El exjuez FIFA no dudó en calificar al transalpino "como un árbitro con una gran lectura de juego", y que a pesar de ser rígido, deja que el juego sea fluido.

Maurizio Mariani en el partido Uruguay vs. Arabia Saudita de la Copa del Mundo 2026. Foto: AFP

"Maurizio Mariani, arbitro italiano, muy destacado en el fútbol europeo, en la liga italiana. Es un árbitro con una gran capacidad técnica y disciplinaria, y es muy rígido al momento de tomar decisiones de índole disciplinaria", dijo de entrada Duarte en charla con este portal.



El analista precisó que los árbitros del 'viejo continente', hasta el momento, han tenido buenas actuaciones en el Mundial 2026, por lo que confía en que Mariani y su terna arbitral no tengan problemas en el desarrollo del juego entre colombianos y congoleños.

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"Así de que, como los árbitros europeos han dado todas las garantías, y en términos generales, el arbitraje en este Mundial ha sido de muy buena categoría, esperamos así mismo que Maurizio Mariani continúe con ese nivel de comportamiento; no se han dado mayores manifestaciones en contra de los diferentes arbitrajes. Y este árbitro italiano, considero que es de gran importancia por su nombre, muchos de los jugadores colombianos deben conocerlo porque la mayoría trajinan en el fútbol europeo y es un árbitro que tuvo buena participación en torneos de la UEFA", añadió.

Mariani permite un juego fluido

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Sobre cuál es la mayor virtud de este árbitro italiano, Álbert Duarte precisó, que a pesar de que en lo disciplinar suele ser muy drástico, permite que las selecciones desarrollen su juego, por lo que los espectadores podrán disfrutar de un partido llamativo.

"La mayor cualidad del árbitro Maurizio Mariani definitivamente es el control de juego, es un hombre que le da una lectura al juego desde el inicio, lo que le permite llevar un juego fluido; deja jugar, a pesar de que es un árbitro drástico disciplinariamente. Y ese control de juego permite que los equipos puedan disponer de las estrategias que consideren, y hace que ese juego fluido sea llamativo para el espectador porque no hay tanta interrupción. Eso es uno de los mayores aciertos que tiene este árbitro, con la experiencia que le ha dado el fútbol europeo. Esperamos un buen trabajo por parte de la terna arbitral italiana en el partido entre Colombia contra el Congo", terminó por indicar.

Más detalles de Maurizio Mariani

Nació el 25 de febrero de 1982 en Roma y es árbitro de categoría élite de la UEFA desde 2024 e internacional de la FIFA desde 2019. Su debut como árbitro se dio en la Serie A en 2013 y ya superó la barrera de las 150 apariciones en el balompié transalpino.

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Además, ha sido juez central en importantes compromisos de la UEFA Champions League, Europa League y Conference League. A eso, adicionarle que en este Mundial ya le dirigió a Uruguay en el empate 1-1 frente a Arabia Saudita.