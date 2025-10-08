Síguenos en::
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / México busca romper la mala racha con la Selección Colombia, tras más de una década sin triunfos

México busca romper la mala racha con la Selección Colombia, tras más de una década sin triunfos

En partido de preparación para la Copa del Mundo 2026, ‘aztecas’ y ‘cafeteros’ se volverán a ver las caras en un duelo marcado por la superioridad de Colombia en los últimos años.

Por: Javier García
Actualizado: 8 de oct, 2025
Comparta en:
México vs. Colombia en 2010
México vs. Colombia en 2010
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad