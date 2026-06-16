Néstor Lorenzo no ocultó su enojo con las pausas de hidratación en el Mundial 2026

El seleccionador de Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, alertó del peligro de Uzbekistán en el debut del combinado cafetero en el Mundial de Norteamérica, el miércoles en Ciudad de México: "No hay equipos pequeños".

Luego de los resultados del lunes (la debutante Cabo Verde empató contra España; Egipto y Arabia Saudita lo hicieron ante Bélgica y Uruguay, respectivamente), Lorenzo rechazó el papel de favorita de Colombia.

Los resultados "nos están demostrando que no hay equipos pequeños, no hay que subestimar a nadie".

Colombia y Uzbekistán se enfrentan en el Grupo K del Mundial 2026, en donde también figuran Portugal y la República Democrática del Congo.



"Uzbekistán es un equipo que contraataca muy bien y es peligroso en las pelotas paradas", dijo Lorenzo sobre el primer rival de Colombia.

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El técnico de Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, aseguró este martes que el país necesita razones para ser feliz y por lo tanto los jugadores de la selección nacional saldrán a darlo todo en el Mundial 2026 para cumplirle.

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, en el Mundial 2026 AFP

"Colombia es alegría, necesita un motivo para sonreír y la selección quiere jugar bien para eso; no será fácil, pero tenemos en cuenta la identidad del colombiano y hemos tratado de respetarla", señaló el entrenador en una rueda de prensa en el Estadio Ciudad de México, reconocido como Azteca, donde este miércoles enfrentará a Uzbekistán.

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Aunque los pronósticos sitúan a su equipo como favorito, Lorenzo recordó que las distancias en el fútbol se han acortado cada vez más, lo cual se demuestra una y otra vez en los Mundiales.

"No hay que subestimar a nadie. Uzbekistán en un gran equipo, con un gran técnico y varios jugadores de categoría. Juegan con tres defensores o cinco en bloque bajo, dos carrileros extremos y un delantero que juega bien de espalda. Ellos contraatacan bien, saben a qué juegan y tienen buena pelota parada", explicó.

Según el manejador, integrante de la selección argentina finalista en el Mundial de Italia-90, Colombia deberá ser paciente para crear jugadas ofensivas y tener claridad a la hora de ejecutarlas.

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección de Colombia AFP

Al referirse al escenario del partido, el Azteca, recordó las hazañas allí de Diego Maradona y Pelé, y se mostró conmovido por hacer el debut mundialista de Colombia en el mismo lugar.

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"Es un estadio mítico; emociona pisar ese césped y saber que ahí tuvimos al mejor Pelé y al mejor Maradona. En 1986, yo estaba en las selecciones juveniles y lo viví de cerca; era chiquito cuando fue lo de Pelé, un monstruo", recordó.

Optimista, aunque mesurado, Lorenzo celebró la buena salud de sus 26 jugadores y destacó la mejoría de la forma deportiva del centrocampista James Rodríguez, una de las claves del ataque que tendrá como líder a Luis Díaz, del Bayern Munich.

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"James llega bien, ha tenido un gran crecimiento físico, y con su talento, puede dar claridad sin correr tanto", reveló.

Al referirse a Díaz, una de las grandes figuras del fútbol mundial, confió en que la madurez del goleador supere las presiones de encabezar a la selección y luego destacó el carácter del delantero de 29 años.

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, dando una charla en medio de un entrenamiento AFP

"Todos los jugadores que están en el Mundial en algún momento recuerdan al niño que fueron; Lucho es un ejemplo: le dices, hoy descansas y va, agarra la pelota porque no puede vencer la tentación de estar con la ella en los pies", indicó.

El seleccionador advirtió que su equipo está preparado para jugar en la altitud de la Ciudad de México, de 2.240 metros sobre el nivel del mar, y confió en tener un buen inicio en este Mundial.

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Al referirse a la pausa de hidratación, implementada por la FIFA a la mitad de cada tiempo, dijo que cuando la temperatura supera los 30 grados centígrados, puede ayudar, pero cuando pasan tres o cuatro minutos para anuncios publicitarios ya el concepto cambia.

"Cuando la temperatura es alta, superando los 30 y 35 grados, la pausa es correcta, pero cuando se hace de cuatro o cinco minutos ya pasa a otro tema. En su momento, se mostraba al técnico hablando con los futbolistas y, ahora, muestran comerciales. Entonces se perdió la esencia y pasó a otro tema. Así que ya no sé si el sentido inicial era eso o la hidratación real de los jugadores".