James Rodríguez y su gesto que ha dado de qué hablar; "hay fotos que valen más que mil palabras"

Los Mundiales suelen estar llenos de goles, celebraciones y grandes figuras. Sin embargo, algunas de las historias más especiales ocurren lejos de las canchas. Una de ellas tiene como protagonista a Molly, una joven colombiana de Yumbo, Valle del Cauca, quien logró cumplir uno de los sueños más importantes de su vida gracias a su amor por la Selección Colombia y por James Rodríguez.

Molly vive en condición de discapacidad debido a una parálisis cerebral, pero eso nunca ha sido un impedimento para seguir de cerca a la 'tricolor' y apoyar a sus ídolos. En las semanas previas al Mundial de 2026, la joven dedicó gran parte de su tiempo a elaborar pulseras de la suerte para James Rodríguez y para los integrantes de la Selección Colombia.

Su ilusión era tan sencilla como enorme: viajar a México y poder conocer al capitán del equipo nacional para entregarle personalmente uno de esos detalles elaborados con dedicación y cariño.

La historia comenzó a difundirse en redes sociales y rápidamente despertó la solidaridad de cientos de personas, quienes compartieron el mensaje con la esperanza de que llegara hasta James Rodríguez y su entorno.



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Mientras la iniciativa seguía creciendo, Molly recibió una sorpresa que jamás olvidará. Su padre le anunció que viajarían al Mundial de 2026 para acompañar a la Selección Colombia y buscar la oportunidad de hacer realidad aquel anhelo que parecía imposible.

Con la emoción a flor de piel, ambos emprendieron el viaje hacia Guadalajara, una de las ciudades que recibió partidos de la Copa del Mundo. Allí, en medio de la concentración de aficionados colombianos y la expectativa por los encuentros de la 'tricolor', llegó el momento más esperado.

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Molly finalmente pudo conocer a James Rodríguez y tomarse una fotografía con el futbolista que tanto admira. La imagen rápidamente se convirtió en un símbolo de perseverancia, amor por el deporte y esperanza.

James Rodríguez, jugador de la Selección Colombia AFP

Posteriormente, su padre compartió un emotivo mensaje en redes sociales para describir lo que significó aquel instante para su hija y para toda la familia.

“Hay fotografías que valen más que mil palabras. Esta es una de ellas. Detrás de esta foto hay ilusión, esperanza, un viaje, muchas emociones y el sueño de una niña que nunca dejó de creer”, escribió.

También destacó que, más allá del encuentro con James, lo verdaderamente importante fue ver la felicidad reflejada en el rostro de Molly.

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“Como papá, ver esa sonrisa es uno de esos regalos que no tienen precio. Porque al final la vida se trata de esto: de crear recuerdos, de vivir momentos que nos llenen el corazón y de seguir creyendo que los sueños sí pueden hacerse realidad”, añadió.

Y así fue. En medio de la fiesta mundialista, de los estadios llenos y de la pasión por el fútbol, Molly logró cumplir el sueño que había perseguido durante meses. Una historia que demuestra que, a veces, las victorias más importantes no aparecen en el marcador, sino en las sonrisas que quedan para toda la vida.