Partidos EN VIVO HOY 2 de octubre del 2025: horarios y programación por TV

Este jueves 2 de octubre el calendario de partidos muestra gran variedad. Continúan las emociones en el Mundial Sub-20 de Chile 2025 y este día juega la Selección Colombia contra Noruega. Además, hay Europa League y Conference League.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY jueves 2 de octubre de 2025, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda.
|Equipos
|Hora/Canal
|FC Noah vs. HNK Rijeka
|11:45 a.m. - Conference League - Disney+ Premium
|Lech Poznan vs. Rapid Wien
|11:45 a.m. - Conference League - Disney+ Premium
|Jagiellonia Bialystok vs. Hamrun Spartans
|11:45 a.m. - Conference League - Disney+ Premium
|Celtic FC vs. SC Braga
|11:45 a.m. - Europa League - Disney+ Premium, ESPN 3, Disney+ Estándar
|KuPS vs. FC Drita
|11:45 a.m. - Conference League - Disney+ Premium
|FCSB vs. Young Boys
|11:45 a.m. - Europa League - Disney+ Premium
|AC Omonia v. Mainz 05
|11:45 a.m. - Conference League - Disney+ Premium
|Viktoria Plzen vs. Malmö FF
|11:45 a.m. - Europa League - Disney+ Premium
|Fenerbahçe vs. Nice
|11:45 a.m. - Europa League - Disney+ Premium
|Roma vs. Lille
|11:45 a.m. - Europa League - Disney+ Premium, ESPN 2
|Zrinjski Mostar vs. Lincoln Red Imps
|11:45 a.m. - Conference League - Disney+ Premium
|Bologna vs. Freiburg
|11:45 a.m. - Europa League - Disney+ Premium, ESPN 4
|Panathinaikos vs. Go Ahead Eagles
|11:45 a.m. - Europa League - Disney+ Premium
|Rayo Vallecano vs. KF Shkendija
|11:45 a.m. - Conference League - Disney+ Premium
|FC Ludogorets vs. Real Betis
|11:45 a.m. - Europa League - Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar
|Laussane Sport vs. Breidablick UBK
|11:45 a.m. - Conference League - Disney+ Premium
|SK Brann vs. Utrecht
|11:45 a.m. - Europa League - Disney+ Premium
|Fiorentina vs. Sigma Olomouc
|2:00 p.m. - Conference League - Disney+ Premium
|Aberdeen vs. Shakstar Donetsk
|2:00 p.m. - Conference League - Disney+ Premium
|Feyenoord vs. Aston Villa
|2:00 p.m. - Europa League - Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar
|Genk vs. Ferencvaros
|2:00 p.m. - Europa League - Disney+ Premium
|Legia Warszawa vs. Samsunspor
|2:00 p.m. - Conference League - Disney+ Premium
|Nottingham Forest vs. FC Mydtjylland
|2:00 p.m. - Europa League - Disney+ Premium, ESPN 4
|FC Basel vs. Stuttgart
|2:00 p.m. - Europa League - Disney+ Premium
|Slovan Bratislava vs. Strasbourg Alsace
|2:00 p.m. - Conference League - Disney+ Premium
|Porto vs. Crvena Zvezda
|2:00 p.m. - Europa League - Disney+ Premium
|Maccabi Tel Aviv vs. GNK Dinamo Zagreb
|2:00 p.m. - Europa League - Disney+ Premium
|NK Celje vs. AEK FC
|2:00 p.m. - Conference League - Disney+ Premium
|Celta vs. PAOK FC
|2:00 p-.m. - Europa League - Disney+ Premium, ESPN 3,Disney+ Estándar
|Sturm Graz vs. Rangers FC
|2:00 p.m. - Europa League - Disney+ Premium
|Sparta Praha vs. Shamrock Rovers
|2:00 p.m. - Conference League - Disney+ Premium
|Shelbourne FC vs. BK Hacken
|2:00 p.m. - Conference League - Disney+ Premium
|Olympique Lyonnais vs. Red Bull Salzburg
|2:00 p.m. - Europa League - Disney+ Premium, ESPN 2
|AEK Larnaca vs. AZ Alkmaar
|2:00 p.m. - Conference League - Disney+ Premium
|Raków Czestochowa vs. FCU Craiova 1948
|2:00 p.m. - Conference League - Disney+ Premium
|Colombia vs. Noruega
|3:00 p.m. - FIFA Mundial Sub-20 - Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com
|Estados Unidos vs. Francia
|3:00 p.m. - FIFA Mundial Sub-20 - DGO,DSPORTS+ Plus, Amazon Prime Video
|Racing Avellaneda vs. River Plate
|4:00 p.m. - Copa Argentina - TyC Sports Internacional
|Nigeria vs. Arabia Saudí
|6:00 p.m. - FIFA Mundial Sub-20 - DGO,DSPORTS+ Plus, Amazon Prime Video
|Sudáfrica vs. Nueva Caledonia
|6:00 p.m. - FIFA Mundial Sub-20 - DGO, DSports 2, Amazon Prime Video
|Flamengo RJ vs. Cruzeiro
|6:30 p.m. - Brasileirao Serie A -
|Defensor Sporting vs. Central Español
|6:30 p.m. - Copa AUF Uruguay - Disney+ Premium
|Sporting San Miguelito vs. Xelajú MC
|7:00 p.m. - CONCACAF Central American Cup - Disney+ Premium
|Junior vs. América de Cali
|8:00 p.m. - Copa BetPlay DIMAYOR - TV Cerrada
|Monterrey Femenino vs. Vancouver Rise Women
|8:00 p.m. - CONCACAF Women's Champions Cup - Disney+ Premium
|Deportivo Olimpia vs. Cartaginés
|9:15 p.m. - CONCACAF Central American Cup - Disney+ Premium