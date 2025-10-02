Síguenos en::
Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 2 de octubre del 2025: horarios y programación por TV

Estos son los horarios de los partidos de fútbol EN VIVO para HOY jueves 2 de octubre del 2025. ¡Juega la Selección Colombia Sub-20 en el Mundial; prográmese y no se pierda nada!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de oct, 2025
La Selección Colombia Sub-20 juega este jueves en el Mundial contra Noruega.
