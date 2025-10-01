Vitinha se la 'cobró' a Lamine Yamal, tras dura derrota del Barcelona contra PSG en Champions

PSG se impuso este miércoles 'in extremis' por 1-2 al Barcelona en Montjuic, en el duelo estelar de la segunda jornada de la Champions League. Fue un duelo de ida y vuelta en tierras catalanas, pero en la previa también estuvo marcada por unas historias que compartió Lamine Yamal en Instagram y de unas palabras de Pedri en rueda de prensa. Vitinta respondió con contundencia tras el juego.

Y es que al centrocampista portugués le consultaron por las publicaciones del '10' de los 'azulgranas', afirmando que "estoy de vuelta y la misión también lo está". Anunciando que estaba listo para el reto, y que con su retorno, los parisinos tenían más presión.

Así las cosas, la respuesta que entregó Vitinha no pasó desapercibida: "A menudo hay declaraciones antes de los partidos y puede pasar. Nos importa una mierXX. Solo queremos jugar el partido, ganamos y estamos contentos por eso", dijo el número 17 del PSG.

🗣️ Vitinha responde a la historia de Lamine Yamal y los comentarios de Pedri diciendo que los barceloneses son mejores que los parisinos



🤬 "A menudo hay declaraciones antes de los partidos y puede pasar. Nos importa un bledo"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/PbWDy1bwFn — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 1, 2025

🚨 𝗡𝗘𝗪: Lamine Yamal posted these 2 Instagram stories before facing PSG and Portugal.



He lost both games and produced 0 G/A. pic.twitter.com/kzG2gnHgmL — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 1, 2025

Así se desarrolló el Barcelona vs. PSG

El Barça, más incisivo al comienzo del partido, abrió el marcador con un tanto de Ferran Torres (19'), pero Senny Mayulu empató antes del descanso (38'). El portugués Gonçalo Ramos (90') logró el triunfo de los franceses en los últimos instantes.

Con esta victoria, el PSG, vigente campeón, se suma al grupo que encabeza la clasificación con un pleno de seis puntos, mientras que el conjunto catalán cae a la decimosexta posición, con 3 unidades.

"Hay pocos equipos que tengan una identidad tan clara como nosotros. Somos candidatos a ganar la Champions League, pero la competición real empieza en las eliminatorias", señaló el técnico del PSG, el español Luis Enrique, en rueda de prensa.

Por su parte, su homólogo del Barça, Hansi Flick, admitió la superioridad del rival.

"Hemos jugado a nuestro máximo nivel, pero cuando juegas con uno de los mejores equipos es difícil. El PSG se ha merecido la victoria", afirmó.

El preparador alemán reconoció que sus jugadores han terminado exhaustos y que les ha faltado defender mejor.

"Creo en mi equipo. Hoy (miércoles) no hemos tenido nuestra mejor versión, pero estamos trabajando para lograr ese nivel, ha sido sólo un partido", apuntó Flick.



- De más a menos -

Fieles a sus estilos de juego, ambos equipos mantuvieron una feroz lucha por el control del balón, que se decantó al principio del lado del conjunto catalán.

Antes de marcar, Torres (14') avisó primero tras un pase al milímetro de Lamine Yamal con el exterior. El valenciano superó al guardameta Lucas Chevalier en un mano a mano, pero su disparó forzado y sin ángulo fue despejado por el ucraniano Illya Zabarnyi en la línea de gol.

Lamine Yamal (10) en acción de juego con Barcelona en la Champions League. AFP

Cinco minutos después, Torres (19') materializó el dominio azulgrana en un momento en el que el equipo parisino parecía sin ideas en ataque.

El portugués Vitinha erró un pase que acabó en el pie de Yamal. El internacional español cedió el esférico a Pedri, quien habilitó a Marcus Rashford. Sin pensarlo dos veces, el inglés asistió al primer toque a Torres para batir a Chevalier.

A partir de ese momento, el Barça se diluyó y empezó a sufrir hasta que Mayulu se plantó ante el cancerbero polaco Wojciech Szczesny para engañarle en su disparo y anotar el tanto del empate en el 38.

La mitad del tanto tuvo la firma de Nuno Mendes, encargado de frenar a Yamal. El portugués arrancó desde su campo y se deshizo de varios rivales antes de pasar a su compañero.

Pese al empeño de Yamal por la banda derecha y Pedri distribuyendo el juego, el Barça no logró traducir esos destellos en tantos.



- "Aún queda mucha Champions" -

Tras la reanudación, ambos equipos alternaron las oportunidades, pero la más clara estuvo al comienzo en los pies de Dani Olmo, que remató sin portero, aunque apareció Achraf Hakimi para desviar un balón que se colaba dentro de la portería.

En el último tramo, un fallo de los culés en la salida de balón casi les cuesta un susto. La pelota acabó en las botas del surcoreano Lee Kang-in, que golpeó el poste con un potente zurdazo.

Pero Hakimi dinamitó el choque tras zafarse de su marca rival y mandar un centro que cruzó la zaga blaugrana para encontrar a Ramos (90') sin oposición y sin que Szczesny pudiera evitar el tanto del triunfo francés.

"Muy decepcionado. Si encajas en el último minuto y pierdes en casa...", afirmó el neerlandés Frenkie de Jong a los micrófonos de Movistar+.

"Ellos (PSG) estaban mejor en la fase final, en la segunda parte. Nosotros empezamos mejor el partido, pero ellos en la segunda estuvieron mejor", reconoció el centrocampista, al tiempo que subrayó que "aún queda mucha Champions".