La Selección Colombia Sub-20, por otro escalón más en el Mundial; cara a cara con Noruega

La Selección Colombia Sub-20 y Noruega se juegan este jueves 2 de octubre la primera opción de clasificar para los octavos de final del Mundial Sub-20, en un partido que se prevé igualado tras lo visto en la primera jornada, en la que los 'cafeteros' ganaron con apuros a Arabia Saudí y los nórdicos con fortuna a Nigeria.

Sendos 1-0, trabajado en el caso de los colombianos, que sufrieron para doblegar el bloque solidario montado por los árabes en defensa y en el centro del campo, pero que siempre llevaron la iniciativa del juego imponiendo en la segunda parte su mejor calidad física y técnica, en un ejercicio de perseverancia y paciencia.

Selección Colombia Sub-20 en Mundial Sub-20 - Foto: FCF

Y menos merecido en el caso de los noruegos, que aprovecharon un penalti a los diez minutos de iniciado el encuentro para encerrarse en su área y repeler las embestidas de los africanos, que fueron mejores en conjunto, presionaron con sentido y atacaron por ambas bandas, pero sin suerte de cara al gol.

Nigeria vs. Arabia Saudita, el otro partido del grupo

Un deber que deberán mejorar también este jueves si quieren derrotar a Arabia Saudita en el mismo estadio fiscal de Talca, 300 kilómetros al sur de la capital chilena, y mantener vivas las posibilidades de clasificación para octavos.

Publicidad

Un empate entre 'cafeteros' y noruegos dejaría a ambas selecciones con cuatro puntos y un pie y medio en la siguiente fase, ya que todo apunta a que, con esta puntuación, se obtendrá una de las plazas correspondiente a los cuatro primeros.

Una victoria de cualquiera de los dos sellaría el pase automático con seis puntos, a la espera de la posición en el grupo, que se decidiría en la última jornada, en la que Colombia recibe a Nigeria y Noruega a Arabia Saudí.

Publicidad

En este escenario, el técnico noruego apunta a que repetirá once, mientras que en la alineación titular de Colombia podía entrar su estrella, el delantero de Millonarios Neyser Villarreal, que calentó banca en el primer partido y entró en la segunda mitad, contribuyendo a agitar y mejorar el frente de ataque.



Arabia Saudita vs. Nigeria, el otro partido del grupo

Saudíes y nigerianos, por su parte, disputarán un duelo 'a cara de perro', ya que la derrota de cualquiera de ellos supondría casi su pasaje de vuelta a su país.

¿A qué hora es Colombia vs. Noruega por el Mundial Sub-20 y dónde verlo EN VIVO por TV y ONLINE gratis?

Será este jueves 2 de octubre a las 3:00 de la tarde, en horario de nuestro país, y se podrá ver EN VIVO en la señal principal de Gol Caracol, Ditu y en este portal haciendo clic en el siguiente enlace para que se programe y no se lo pierda. https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos