Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA SUB-20
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / La Selección Colombia Sub-20, por otro escalón más en el Mundial; cara a cara con Noruega

La Selección Colombia Sub-20, por otro escalón más en el Mundial; cara a cara con Noruega

Este jueves, la Selección Colombia Sub-20 tiene un nuevo reto en el Mundial que se disputa en Chile. Este partido lo podrá ver EN VIVO por Gol Caracol, Ditu y en www.golcaracol.com

Por: EFE
Actualizado: 1 de oct, 2025
Comparta en:
La Selección Colombia Sub-20 se enfrenta a Noruega en el Mundial Sub-20 de Chile 2025.
La Selección Colombia Sub-20 se enfrenta a Noruega en el Mundial Sub-20 de Chile 2025.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad