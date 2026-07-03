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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Vea el durísimo golpe que sufrió Richard Ríos en su cabeza, en juego de Colombia vs. Ghana

Vea el durísimo golpe que sufrió Richard Ríos en su cabeza, en juego de Colombia vs. Ghana

El volante de la Selección Colombia terminó muy lastimado en su cabeza tras una dura falta que sufrió sobre el final del partido. Vea ela jugada acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de jul, 2026
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Richard Ríos con la Selección Colombia
Richard Ríos con la Selección Colombia
AFP

En el último minuto reglamentario del partido entre Colombia y Ghana, el jugador Richard Ríos sufrió un fuerte golpe que lo obligó a ser atendido por el cuerpo médico a minutos de finalizar el compromiso en Kansas.

Todo ocurrió sobre los 90' cuando un centro de 'Juanfer' Quintero desde sector izquierdo iba con destino al futbolista del Benfica, y este al tratar de cabecear sufrió un choque de cabezas con el defensor Gideon Mensah, donde el más involucrado fue el colombiano.

Vea la jugada acá:

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