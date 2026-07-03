Vea el durísimo golpe que sufrió Richard Ríos en su cabeza, en juego de Colombia vs. Ghana

En el último minuto reglamentario del partido entre Colombia y Ghana, el jugador Richard Ríos sufrió un fuerte golpe que lo obligó a ser atendido por el cuerpo médico a minutos de finalizar el compromiso en Kansas.

Todo ocurrió sobre los 90' cuando un centro de 'Juanfer' Quintero desde sector izquierdo iba con destino al futbolista del Benfica, y este al tratar de cabecear sufrió un choque de cabezas con el defensor Gideon Mensah, donde el más involucrado fue el colombiano.

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