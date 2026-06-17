El guajiro nuevamente apareció cuando la situación estaba más complicada para la Selección Colombia, frente a un Uzbekistán que logró complicar el duelo sobre el final.

Minutos después del tanto asiático; nuevamente la 'tricolor' se fue al frente, con Luis Díaz como principal en el frente de ataque.

Y justamente, en una acción importante, en el que Colombia agarró mal parada a la defensa usbeka; Gustavo Puerta le cedió una pelota a Luis Díaz, para que definiera frente al arco y convirtiera el 2-1 parcial.

Vea el gol de Luis Díaz, en la Selección Colombia vs. Uzbekistán, por el Mundial 2026: