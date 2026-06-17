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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Vea el gol de Luis Díaz, en la Selección Colombia vs. Uzbekistán, por el Mundial 2026

Vea el gol de Luis Díaz, en la Selección Colombia vs. Uzbekistán, por el Mundial 2026

El guajiro apareció cuando las 'papas más quemaban', segundos después del tanto de los asiáticos; anotando el segundo gol para la Selección Colombia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de jun, 2026
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Luis Díaz
Luis Díaz; jugador de la Selección Colombia
AFP

El guajiro nuevamente apareció cuando la situación estaba más complicada para la Selección Colombia, frente a un Uzbekistán que logró complicar el duelo sobre el final.

Minutos después del tanto asiático; nuevamente la 'tricolor' se fue al frente, con Luis Díaz como principal en el frente de ataque.

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Y justamente, en una acción importante, en el que Colombia agarró mal parada a la defensa usbeka; Gustavo Puerta le cedió una pelota a Luis Díaz, para que definiera frente al arco y convirtiera el 2-1 parcial.

Vea el gol de Luis Díaz, en la Selección Colombia vs. Uzbekistán, por el Mundial 2026:

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