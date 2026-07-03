Vea el gol que le anularon a Luis Díaz en el partido de Colombia vs. Ghana, por el Mundial 2026

Todo parecía ser el segundo tanto de la Selección Colombia, pero lamentablemente el juez de línea se percato del fuera de juego de Luis Díaz, y ahogó el grito e gol a todos los aficionados.

Todo ocurrió al minuto 55' tras una recuperación de Luis Javier Suárez, posteriormente Jhon Arias condujo la pelota por sector izquierdo para asistir al segundo palo, y allí 'Lucho' se arrastró para empujar la esférica. Sin embargo, previamente estaba adelantado y tuvo que ser anulado el tanto.

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