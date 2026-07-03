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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Vea el remate de Juan Fernando Quintero, que por poco termina en gol en Colombia vs. Ghana

Vea el remate de Juan Fernando Quintero, que por poco termina en gol en Colombia vs. Ghana

A pocos minutos de su ingreso, 'Juanfer' sorprendió con una gran remate desde larga distancia que pasó muy cerca al pórtico de Ghana. Vea la jugada acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de jul, 2026
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Juan Fernando Quintero con la Selección Colombia
Juan Fernando Quintero con la Selección Colombia
AFP

Tras la entrada de 'Juanfer' Quintero al terreno e juego, rápidamente se adaptó al juego y comenzó a sorprender en arco contrario, como lo hizo en los últimos minutos del partido.

Todo ocurrió al minuto 80', el futbolista de River Plate fue conduciendo la pelota desde mitad de campo y casi llegando al área, sorprendió a todos sacando un gran remate que puso suspenso al pasar muy cerca al pal derecho del guardameta.

Vea la jugada acá:

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