Vea el remate de Juan Fernando Quintero, que por poco termina en gol en Colombia vs. Ghana

Tras la entrada de 'Juanfer' Quintero al terreno e juego, rápidamente se adaptó al juego y comenzó a sorprender en arco contrario, como lo hizo en los últimos minutos del partido.

Todo ocurrió al minuto 80', el futbolista de River Plate fue conduciendo la pelota desde mitad de campo y casi llegando al área, sorprendió a todos sacando un gran remate que puso suspenso al pasar muy cerca al pal derecho del guardameta.

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