Gol Caracol  / Senegal dejó sin título a Marruecos: ganó 1-0 y es el nuevo campeón de la Copa Africana

Senegal dejó sin título a Marruecos: ganó 1-0 y es el nuevo campeón de la Copa Africana

Un gol de Pape Gueye, en el inicio de la prórroga, le dio el título a Senegal en la Copa Africana de Naciones. La final estuvo marcada por el escándalo y un penalti que dejó marcado a Brahim Díaz.

Por: EFE
Actualizado: 18 de ene, 2026
Senegal es el nuevo campeón de la Copa Africana de Naciones 2026.
AFP

