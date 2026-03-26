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Gol Caracol  /  Senegal le tiene fe al TAS; hay fecha para veredicto final sobre el título de la Copa África

Senegal le tiene fe al TAS; hay fecha para veredicto final sobre el título de la Copa África

Luego de la resiente final disputada entre Senegal y Marruecos. El seleccionado senegalés se pone firme frente a su poción y llevaría a juicio el resultado del torneo.

Por: EFE
Actualizado: 26 de mar, 2026
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Senegal vs. Marruecos.
Senegal vs. Marruecos
Getty Images.

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