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Gol Caracol  / Ciclismo  / Vuelta al País Vasco 2026: cartel de lujo comandado por Primoz Roglic e Isaac del Toro

Vuelta al País Vasco 2026: cartel de lujo comandado por Primoz Roglic e Isaac del Toro

Del 6 al 11 de abril se llevará a cabo la edición 65° de la Vuelta al País Vasco 2026 y ya hay varios corredores de renombre confirmados.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 26 de mar, 2026
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Primoz Roglic e Isaac del Toro.
Primoz Roglic e Isaac del Toro.
Getty Images.

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