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Gol Caracol  / Selección Colombia  / La Selección Colombia, con buena salud y la mira puesta en RD Congo, en la fecha 2 del Mundial 2026

La Selección Colombia, con buena salud y la mira puesta en RD Congo, en la fecha 2 del Mundial 2026

Este viernes, la Selección Colombia realizó su entrenamiento en la sede del Atlas de Guadalajara y se intensifica el trabajo para la segunda salida en el Mundial 2026.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 19 de jun, 2026
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Selección Colombia
Selección Colombia en su entrenamiento previo al encuentro ante RD Congo
Fotografías tomadas de: FCF

La Selección Colombia ya pasó la página de la victoria 3-1 sobre Uzbekistán, en la primera fecha del grupo K del Mundial 2026, y tanto el cuerpo técnico que lidera Néstor Lorenzo, como el grupo de jugadores apuntaron los puntos en los que se debe mejorar en el aspecto de funcionamiento colectivo y también en el rendimiento individual.

Después de debutar en la Ciudad de México, la delegación del seleccionado colombiano regresó a su cuartel general en Guadalajara, en donde el próximo martes 23 de junio se enfrentará con RD Congo, que viene de empatar 1-1 con Portugal, dando una de las sorpresas del certamen orbital.

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Y en ese orden de ideas, los 26 convocados de nuestro país entrenaron este viernes en la sede del Atlas, se notó un ambiente de camaradería y unidad, caras alegres, con Luis Díaz, James Rodríguez y Daniel Muñoz tocando el balón por diferentes sectores de la cancha y mucha dinámica de parte de los futbolistas nacionales. Esto en cuanto a lo que se pudo observar por parte de los periodistas.

"Están todos los jugadores trabajando con normalidad, van dos prácticas de nuevo en Guadalajara y se ve a todos de la mejor manera", aseguró nuestro periodista Jhonsson Rojas desde la cancha principal de los 'zorros'.

¿Qué dijo Daniel Muñoz de RD Congo?

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"Congo es un equipo de cuidado, ya los vimos frente a Portugal y nosotros lo que debemos hacer es corregir, mejorar y buscar un nuevo resultado positivo", aseguró el lateral Muñoz, después de la primera victoria de Colombia en el Mundial 2026 y tras haber anotado el primer gol en el duelo del debut.

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Hora y dónde ver EN VIVO Colombia vs. RD Congo

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El partido entre la Selección Colombia y su similar de RD Congo será el 23 de junio, en el estadio ACROM, a las 9 de la noche, hora de nuestro país. Se podrá ver EN VIVO en Gol Caracol, www.golcaracol.com y Ditu. La previa comenzará una hora antes, con todo el equipo periodístico que lidera Javier Hernández Bonnet.
Selección Colombia
Selección Colombia en su entrenamiento previo al encuentro ante RD Congo
Fotografías tomadas de: FCF

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