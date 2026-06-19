La Selección Colombia, con buena salud y la mira puesta en RD Congo, en la fecha 2 del Mundial 2026

La Selección Colombia ya pasó la página de la victoria 3-1 sobre Uzbekistán, en la primera fecha del grupo K del Mundial 2026, y tanto el cuerpo técnico que lidera Néstor Lorenzo, como el grupo de jugadores apuntaron los puntos en los que se debe mejorar en el aspecto de funcionamiento colectivo y también en el rendimiento individual.

Después de debutar en la Ciudad de México, la delegación del seleccionado colombiano regresó a su cuartel general en Guadalajara, en donde el próximo martes 23 de junio se enfrentará con RD Congo, que viene de empatar 1-1 con Portugal, dando una de las sorpresas del certamen orbital.

Y en ese orden de ideas, los 26 convocados de nuestro país entrenaron este viernes en la sede del Atlas, se notó un ambiente de camaradería y unidad, caras alegres, con Luis Díaz, James Rodríguez y Daniel Muñoz tocando el balón por diferentes sectores de la cancha y mucha dinámica de parte de los futbolistas nacionales. Esto en cuanto a lo que se pudo observar por parte de los periodistas.

"Están todos los jugadores trabajando con normalidad, van dos prácticas de nuevo en Guadalajara y se ve a todos de la mejor manera", aseguró nuestro periodista Jhonsson Rojas desde la cancha principal de los 'zorros'.



¿Qué dijo Daniel Muñoz de RD Congo?

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"Congo es un equipo de cuidado, ya los vimos frente a Portugal y nosotros lo que debemos hacer es corregir, mejorar y buscar un nuevo resultado positivo", aseguró el lateral Muñoz, después de la primera victoria de Colombia en el Mundial 2026 y tras haber anotado el primer gol en el duelo del debut.

Hora y dónde ver EN VIVO Colombia vs. RD Congo

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El partido entre la Selección Colombia y su similar de RD Congo será el 23 de junio, en el estadio ACROM, a las 9 de la noche, hora de nuestro país. Se podrá ver EN VIVO en Gol Caracol, www.golcaracol.com y Ditu. La previa comenzará una hora antes, con todo el equipo periodístico que lidera Javier Hernández Bonnet.