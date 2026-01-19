Síguenos en:
Albacete, a dar otra sorpresa en Copa del Rey: enfrentará al Barcelona, tras eliminar al Real Madrid

Albacete, a dar otra sorpresa en Copa del Rey: enfrentará al Barcelona, tras eliminar al Real Madrid

Este lunes se realizó el sorteo que definió las llaves de los cuartos de final de la Copa del Rey. Barcelona visitará al Albacete, el verdugo del Real Madrid.

Por: EFE
Actualizado: 19 de ene, 2026
Albacete vs. Barcelona - Cuartos de final de la Copa del Rey.
Albacete vs. Barcelona - Cuartos de final de la Copa del Rey.
Getty Images.

