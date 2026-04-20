Vainazo para el DT del Real Madrid, Álvaro Arbeloa; “un día dice una cosa, luego dice otra”

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, afirmó este lunes, en relación con las críticas a los colegiados en LaLiga por parte del entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, que también se quejó del arbitraje del esloveno Slavko Vincic, en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League tras caer eliminado por el conjunto de 'los bávaros', y que "un día dice una cosa y luego dice otra".

"El otro día, con el Bayern Múnich, decía lo mismo del árbitro. Era el mismo discurso, pero con el del Bayern Múnich no, porque era esloveno", rebatió Tebas en declaraciones a los medios tras intervenir en una jornada organizada por LaLiga sobre geopolítica y deporte en la sede del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (Ceseden) en Madrid.

Entre tanto, el técnico de 'los balncos' Álvaro Arbeloa aseguró hoy que "circunstancias" como las del partido contra el Girona (1-1) del pasado día 10 justifican por qué en los últimos tiempos el Real Madrid ha ganado menos ligas que títulos de la máxima competición europea.

"Un día dice una cosa, luego dice otra, luego tal. El Real Madrid tiene que intentar seguir compitiendo. Quedan partidos de Liga, quedan puntos suficientes. El Barcelona no va a ganar todo, ni muchísimo menos. Estoy convencido. Quedan todavía puntos para poder disputar", expuso el presidente de la patronal de los clubes profesionales de fútbol.



El equipo de Arbeloa atraviesa una racha de malos resultados que ha afectado su participación en los diversos torneos disputados, una tendencia que se refleja desde la temporada pasada hasta la actual. El conjunto 'merengue' cayó derrotado ante el FC Barcelona en la Supercopa de España tanto en 2025, como en este 2026.

Arda Guler, autor de dos goles, fue expulsado en Bayern Múnich 4-3 Real Madrid AFP

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Entretanto, este año fue eliminado de la Copa del Rey por el Albacete Balompié, equipo de segunda división. En cuanto a la Champions League, el torneo más importante a nivel de clubes, el equipo fue eliminado en cuartos de final por segundo año consecutivo. En 2025 cayó ante el Arsenal de Declan Rice, y en este 2026 ante el Bayern Múnich del colombiano 'Lucho Díaz'.

A los 'merengues' solo les queda jugarse el todo por el todo en LaLiga, tal como señaló el presidente del torneo al animar al club a centrarse en los puntos restantes para intentar alcanzar al Barcelona. Actualmente, el 'equipo blanco' ocupa la segunda posición con 70 puntos, frente al conjunto 'azulgrana' que cuenta con 79. Su próximo compromiso será este martes 21 de abril en casa frente al Alavés.