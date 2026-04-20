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Gol Caracol  / Vainazo para el DT del Real Madrid, Álvaro Arbeloa; “un día dice una cosa, luego dice otra”

Vainazo para el DT del Real Madrid, Álvaro Arbeloa; “un día dice una cosa, luego dice otra”

A Álvaro Arbeloa solo le queda apostar el todo por el todo en La Liga; sin embargo, en España apuntaron contra él por algunas controversiales declaraciones sobre el arbitraje.

Por: EFE
Actualizado: 20 de abr, 2026
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Álvaro Arbeloa, director técnico del Real Madrid.
Álvaro Arbeloa, director técnico del Real Madrid.
AFP

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