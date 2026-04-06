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Gol Caracol  / Sorpresa en Brasil: clubes buscan crear una liga independiente de la CBF

Sorpresa en Brasil: clubes buscan crear una liga independiente de la CBF

40 equipos de la primera y segunda división se dieron citar para pulir detalles sobre la creación de una nueva liga. La idea está inspirada en campeonatos de Inglaterra y España.

Por: EFE
Actualizado: 6 de abr, 2026
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Flamengo vs. Palmeiras.
Flamengo vs. Palmeiras.
AFP

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