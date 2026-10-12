“Luis Javier Suárez, 7 mil kilómetros de viaje, pocas horas de sueño, a jugar con Sporting y un gol”

Luis Javier Suárez comenzó esta temporada también a punta de goles, y aunque viene de menos a más, el delantero colombiano se viene ganando nuevamente el respeto a punta de su compromiso y disciplina, algo de lo que se está hablando, más allá de que las miradas se las lleven sus anotaciones.

Por eso, en el diario 'A Bola', de Portugal, le dedicaron una nota para resaltar responsabilidad con el club de Lisboa, pocas horas después de un viaje extenso desde Estados Unidos, tras estar en acción con la Selección Colombia en los partidos preparatorios de la fecha FIFA de septiembre-octubre.

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Para iniciar, explicaron que Luis Javier Suárez "Jugó con la selección colombiana en la madrugada del miércoles en Miami, llegó a Lisboa el jueves a las 6 de la mañana, fue a su casa a dejar su equipaje y luego se dirigió a la Academia. Viajó con el equipo y marcó el primer gol en la victoria de remontada en Braga", destacando que a pesar del cansancio acumulado, respondió.

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De hecho, dieron detalles más específicos sobre los días agitados que tuvo el cartagenero, entre la 'tricolor' y el Sporting. "En la madrugada del miércoles, a las 00:45 en Lisboa, Luis Suárez se encontraba en Miami jugando con la selección colombiana en el Hard Rock Stadium. El viernes por la noche, estaba en Braga marcando un gol para el Sporting en el estadio Pedreira. Entre medias, una carrera contrarreloj con un viaje transatlántico de más de ocho horas y 6670 kilómetros, y otros 370 kilómetros desde Lisboa hasta Braga, con escala en Vila Nova de Gaia, donde los verdiblancos pernoctaron del jueves al viernes", puntualizaron.



Y es que el técnico del elenco de los 'leones' sabía que venía cargado, por lo que "optó por alinear a Ioannidis contra el SC Braga , haciendo entrar a Suárez en el minuto 58", pero eso poco le importó al colombiano quien en "tan solo ocho minutos lograría el empate, momento en el que Borges introdujo a Zalazar en la jugada donde el uruguayo provocó un autogol del portero Bernardo Fontes, lo que resultó en una victoria por 2-1 para el Sporting".

Luis Javier Suárez, delantero colombiano, celebra un gol con Sporting Lisboa frente a SC Braga Getty Images

Lo hecho por Luis Javier Suárez, además, se volvió histórico en el club luso, ya que luego de marcarle al Braga el pasado viernes, siguió en su buena racha en la liga portugesa. "Marca por séptimo partido consecutivo para los verdiblancos, una hazaña conseguida sólo por otros 12 jugadores. El número 97 se suma a una galería de estrellas que incluye a Manuel Soeiro, Pireza, Peyroteo, João Cruz, Sidónio, Jesus Correia, Vasques, Lourenço, Yazalde, Mário Jardel, Bas Dost y Viktor Gyokeres", contaron en el citado medio europeo sobre el récord que consiguió.