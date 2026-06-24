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Gol Caracol  / Cuadro de dieciseisavos de final del Mundial 2026; así están quedando los cruces

Cuadro de dieciseisavos de final del Mundial 2026; así están quedando los cruces

La fase de grupos del Mundial 2026 está llegando a su final y, poco a poco, se conocen las selecciones clasificadas, las eliminadas y se define el camino al título.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de jun, 2026
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Foto: @fifaworldcup.

El Mundial 2026 le ha regalado partidazos, sorpresas, goles y toda clase de emociones a los millones de aficionados. Y es que esta fiesta del fútbol nadie se la quiere perder. Por eso, teniendo en cuenta que la fase de grupos está llegando a su final, todos están atentos a cómo está quedando conformado el cuadro de los dieciseisavos de final.

Recordemos que los dos primeros de cada uno de los grupos (A-L), más los ocho mejores terceros clasifican y siguen en carrera en busca de hacer con el tan anhelado título. Los partidos de esta fase iniciarán el domingo 28 de junio a las 2:00 p.m. (hora de Colombia) y finalizarán el viernes 3 de julio con un encuentro que comienza a las 8:30 de la noche.

Definición en el grupo B del Mundial 2026.
EN VIVO
Gol Caracol

Reviva la definición del grupo B del Mundial 2026; Suiza y Canadá, clasificados a la siguiente ronda

Así serían los partidos de dieciseisavos de final del Mundial 2026

Alemania vs. Paraguay
Francia vs. Suecia

Sudáfrica vs. Canadá
Países Bajos vs. Marruecos

Portugal vs. Ghana
España vs. Austria

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Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina
Egipto vs. Cabo Verde

Brasil vs. Japón
Costa de Marfil vs. Noruega

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México vs. Escocia
Inglaterra vs. Argelia

Argentina vs. Uruguay
Australia vs. Irán

Suiza vs. Bélgica
Colombia vs. Croacia

Imagen del trofeo que se le entrega al campeón de un Mundial
Imagen del trofeo que se le entrega al campeón de un Mundial
AFP

Tablas de posiciones del Mundial 2026

Grupo A
1. México - 9 pts. (+6)
2. Sudáfrica - 4 pts. (-1)
3. Corea del Sur - 3 pts. (-1)
4. República Checa - 1 pts. (-4)

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Grupo B
1. Suiza - 7 pts. (+4)
2. Canadá - 4 pts. (+5)
3. Bosnia y Herzegovina - 4 pts. (-1)
4. Catar - 1 pts. (-8)

Grupo C
1. Brasil - 7 pts. (+6)
2. Marruecos - 7 pts. (+3)
3. Escocia - 3 pts. (-3)
4. Haití - 0 pts. (-6)

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Grupo D
1. Estados Unidos - 6 pts. (+5)
2. Australia - 3 pts. (0)
3. Paraguay - 3 pts. (-2)
4. Turquía - 0 pts. (-3)

Grupo E
1. Alemania - 6 pts. (+7)
2. Costa de Marfil - 3 pts. (0)
3. Ecuador - 1 pts. (-1)
4. Curazao - 1 pts. (-6)

Grupo F
1. Países Bajos - 4 pts. (+4)
2. Japón - 4 pts. (+4)
3. Suecia - 3 pts. (0)
4. Túnez - 0 pts. (-8)

Grupo G
1. Egipto - 4 pts. (+2)
2. Irán - 2 pts. (0)
3. Bélgica - 2 pts. (0)
4. Nueva Zelanda - 1 pts. (-2)

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Grupo H
1. España - 4 pts. (+4)
2. Uruguay - 2 pts. (0)
3. Cabo Verde - 2 pts. (0)
4. Arabia Saudita - 1 pts. (-4)

Grupo I
1. Francia - 6 pts. (+5)
2. Noruega - 6pts. (+4)
3. Senegal - 0 pts. (-3)
4. Irak - 0 pts. (-6)

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Grupo J
1. Argentina - 6 pts. (+5)
2. Austria - 3 pts. (0)
3. Argelia - 3 pts. (-2)
4. Jordania - 0 pts. (-3)

Grupo K
1. Colombia - 6 pts. (+3)
2. Portugal - 4 pts. (+5)
3. RD Congo - 1 pts. (-1)
4. Uzbekistán - 0 pts. (-7)

Grupo L
1. Inglaterra - 4 pts. (+2)
2. Ghana - 4 pts. (+1)
3. Croacia - 3 pts. (-1)
4. Panamá - 0 pts. (-2)

Selección de México
Gol Caracol

República Checa 0-3 México, reviva el minuto a minuto por la definición grupo A, del Mundial 2026

Brasil 3-0 Escocia y Marruecos 3-2 Haití.
Gol Caracol

Tabla de posiciones del grupo C del Mundial 2026, tras Brasil 3-0 Escocia y Marruecos 4-2 Haití

Suiza enfrentó a Canadá y Bosnia y Herzegovina midió fuerzas con Catar en la fecha 3 del Mundial 2026
Gol Caracol

Tabla de posiciones del grupo B del Mundial 2026, tras Bosnia 3-1 Catar y Suiza 2-1 Canadá

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