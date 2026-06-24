Cuadro de dieciseisavos de final del Mundial 2026; así están quedando los cruces

El Mundial 2026 le ha regalado partidazos, sorpresas, goles y toda clase de emociones a los millones de aficionados. Y es que esta fiesta del fútbol nadie se la quiere perder. Por eso, teniendo en cuenta que la fase de grupos está llegando a su final, todos están atentos a cómo está quedando conformado el cuadro de los dieciseisavos de final.
Recordemos que los dos primeros de cada uno de los grupos (A-L), más los ocho mejores terceros clasifican y siguen en carrera en busca de hacer con el tan anhelado título. Los partidos de esta fase iniciarán el domingo 28 de junio a las 2:00 p.m. (hora de Colombia) y finalizarán el viernes 3 de julio con un encuentro que comienza a las 8:30 de la noche.
Así serían los partidos de dieciseisavos de final del Mundial 2026
Alemania vs. Paraguay
Francia vs. Suecia
Sudáfrica vs. Canadá
Países Bajos vs. Marruecos
Portugal vs. Ghana
España vs. Austria
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Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina
Egipto vs. Cabo Verde
Brasil vs. Japón
Costa de Marfil vs. Noruega
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México vs. Escocia
Inglaterra vs. Argelia
Argentina vs. Uruguay
Australia vs. Irán
Suiza vs. Bélgica
Colombia vs. Croacia
Tablas de posiciones del Mundial 2026
Grupo A
1. México - 9 pts. (+6)
2. Sudáfrica - 4 pts. (-1)
3. Corea del Sur - 3 pts. (-1)
4. República Checa - 1 pts. (-4)
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Grupo B
1. Suiza - 7 pts. (+4)
2. Canadá - 4 pts. (+5)
3. Bosnia y Herzegovina - 4 pts. (-1)
4. Catar - 1 pts. (-8)
Grupo C
1. Brasil - 7 pts. (+6)
2. Marruecos - 7 pts. (+3)
3. Escocia - 3 pts. (-3)
4. Haití - 0 pts. (-6)
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Grupo D
1. Estados Unidos - 6 pts. (+5)
2. Australia - 3 pts. (0)
3. Paraguay - 3 pts. (-2)
4. Turquía - 0 pts. (-3)
Grupo E
1. Alemania - 6 pts. (+7)
2. Costa de Marfil - 3 pts. (0)
3. Ecuador - 1 pts. (-1)
4. Curazao - 1 pts. (-6)
Grupo F
1. Países Bajos - 4 pts. (+4)
2. Japón - 4 pts. (+4)
3. Suecia - 3 pts. (0)
4. Túnez - 0 pts. (-8)
Grupo G
1. Egipto - 4 pts. (+2)
2. Irán - 2 pts. (0)
3. Bélgica - 2 pts. (0)
4. Nueva Zelanda - 1 pts. (-2)
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Grupo H
1. España - 4 pts. (+4)
2. Uruguay - 2 pts. (0)
3. Cabo Verde - 2 pts. (0)
4. Arabia Saudita - 1 pts. (-4)
Grupo I
1. Francia - 6 pts. (+5)
2. Noruega - 6pts. (+4)
3. Senegal - 0 pts. (-3)
4. Irak - 0 pts. (-6)
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Grupo J
1. Argentina - 6 pts. (+5)
2. Austria - 3 pts. (0)
3. Argelia - 3 pts. (-2)
4. Jordania - 0 pts. (-3)
Grupo K
1. Colombia - 6 pts. (+3)
2. Portugal - 4 pts. (+5)
3. RD Congo - 1 pts. (-1)
4. Uzbekistán - 0 pts. (-7)
Grupo L
1. Inglaterra - 4 pts. (+2)
2. Ghana - 4 pts. (+1)
3. Croacia - 3 pts. (-1)
4. Panamá - 0 pts. (-2)