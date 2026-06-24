Cuadro de dieciseisavos de final del Mundial 2026; así están quedando los cruces

El Mundial 2026 le ha regalado partidazos, sorpresas, goles y toda clase de emociones a los millones de aficionados. Y es que esta fiesta del fútbol nadie se la quiere perder. Por eso, teniendo en cuenta que la fase de grupos está llegando a su final, todos están atentos a cómo está quedando conformado el cuadro de los dieciseisavos de final.

Recordemos que los dos primeros de cada uno de los grupos (A-L), más los ocho mejores terceros clasifican y siguen en carrera en busca de hacer con el tan anhelado título. Los partidos de esta fase iniciarán el domingo 28 de junio a las 2:00 p.m. (hora de Colombia) y finalizarán el viernes 3 de julio con un encuentro que comienza a las 8:30 de la noche.

Así serían los partidos de dieciseisavos de final del Mundial 2026

Alemania vs. Paraguay

Francia vs. Suecia

Sudáfrica vs. Canadá

Países Bajos vs. Marruecos



Portugal vs. Ghana

España vs. Austria

Publicidad

Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina

Egipto vs. Cabo Verde

Brasil vs. Japón

Costa de Marfil vs. Noruega

Publicidad

México vs. Escocia

Inglaterra vs. Argelia

Argentina vs. Uruguay

Australia vs. Irán

Suiza vs. Bélgica

Colombia vs. Croacia

Imagen del trofeo que se le entrega al campeón de un Mundial AFP

Tablas de posiciones del Mundial 2026

Grupo A

1. México - 9 pts. (+6)

2. Sudáfrica - 4 pts. (-1)

3. Corea del Sur - 3 pts. (-1)

4. República Checa - 1 pts. (-4)

Publicidad

Grupo B

1. Suiza - 7 pts. (+4)

2. Canadá - 4 pts. (+5)

3. Bosnia y Herzegovina - 4 pts. (-1)

4. Catar - 1 pts. (-8)

Grupo C

1. Brasil - 7 pts. (+6)

2. Marruecos - 7 pts. (+3)

3. Escocia - 3 pts. (-3)

4. Haití - 0 pts. (-6)

Publicidad

Grupo D

1. Estados Unidos - 6 pts. (+5)

2. Australia - 3 pts. (0)

3. Paraguay - 3 pts. (-2)

4. Turquía - 0 pts. (-3)

Grupo E

1. Alemania - 6 pts. (+7)

2. Costa de Marfil - 3 pts. (0)

3. Ecuador - 1 pts. (-1)

4. Curazao - 1 pts. (-6)

Grupo F

1. Países Bajos - 4 pts. (+4)

2. Japón - 4 pts. (+4)

3. Suecia - 3 pts. (0)

4. Túnez - 0 pts. (-8)

Grupo G

1. Egipto - 4 pts. (+2)

2. Irán - 2 pts. (0)

3. Bélgica - 2 pts. (0)

4. Nueva Zelanda - 1 pts. (-2)

Publicidad

Grupo H

1. España - 4 pts. (+4)

2. Uruguay - 2 pts. (0)

3. Cabo Verde - 2 pts. (0)

4. Arabia Saudita - 1 pts. (-4)

Grupo I

1. Francia - 6 pts. (+5)

2. Noruega - 6pts. (+4)

3. Senegal - 0 pts. (-3)

4. Irak - 0 pts. (-6)

Publicidad

Grupo J

1. Argentina - 6 pts. (+5)

2. Austria - 3 pts. (0)

3. Argelia - 3 pts. (-2)

4. Jordania - 0 pts. (-3)

Grupo K

1. Colombia - 6 pts. (+3)

2. Portugal - 4 pts. (+5)

3. RD Congo - 1 pts. (-1)

4. Uzbekistán - 0 pts. (-7)

Grupo L

1. Inglaterra - 4 pts. (+2)

2. Ghana - 4 pts. (+1)

3. Croacia - 3 pts. (-1)

4. Panamá - 0 pts. (-2)