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Batacazo en el tenis mundial; Alexander Zverev acabará el 2026 como número uno del mundo

El alemán Alexander Zverev llegará a la cima del ranking, tras la ausencia de Jannik Sinner en lo que resta de 2026 y la sorpresiva caída de Carlos Alcaraz en dieciseisavos de final en Shanghái.

Por: EFE
Actualizado: 12 de oct, 2026
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Tenista Alexander Zverev
El tenista Alexander Zverev
AFP

El alemán Alexander Zverev se ha asegurado acabar el año 2026 como número uno mundial después del anuncio del italiano Jannik Sinner de que no volverá a jugar hasta 2027 por sus problemas físicos y la eliminación de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Shanghái.

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Sinner encabeza la clasificación con 11.000 puntos, pero perderá con toda seguridad 3.000 al no poder defender sus títulos en Viena, París y las finales ATP, con lo que su cuenta se reducirá cuando termine el calendario a 8.000.

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A Zverev, segundo actualmente en la lista con 9.720 puntos, le queda por defender 930 que logró el pasado año en estos mismos torneos, con lo que acabará con una cantidad superior a Sinner y a Alcaraz, el tercer clasificado y que antes de su participación en Shanghái, tras vencer en Pekín, acumulaba 5.560 y ahora la derrota ante el belga Zizou Bergs le impide alcanzar al germano.

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Por lo tanto, el alemán, ganador este curso de Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, concluirá 2026 como número uno. La única incógnita es saber cuándo logrará alcanzar la cima, dependiendo de sus próximas actuaciones.

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