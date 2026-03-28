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Gol Caracol  / Tenis  / Camila Osorio y Emiliana Arango ya conocen a sus rivales en primera ronda de la Copa Colsanitas 2026

Camila Osorio y Emiliana Arango ya conocen a sus rivales en primera ronda de la Copa Colsanitas 2026

Este sábado se llevó a cabo el sorteo de la Copa Colsanitas 2026 y las colombianas Camila Osorio y Emiliana Arango ya tienen definido el camino para luchar por el título.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 28 de mar, 2026
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Camila Osorio y Emiliana Arango, tenistas colombianas.
Camila Osorio y Emiliana Arango, tenistas colombianas.
Getty Images.

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