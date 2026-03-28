Camila Osorio y Emiliana Arango ya conocen a sus rivales en primera ronda de la Copa Colsanitas 2026

La Copa Colsanitas Colsubsidio 2026 inicia con grandes expectativas para el tenis colombiano, luego del sorteo del cuadro principal, en el cual las competidoras conocieron los nombres de sus rivales para los emparejamientos de la primera ronda. Camila Osorio y Emiliana Arango serán las principales cartas colombianas en el torneo que tiene como sede las canchas de polvo de ladrillo del Country Club de Bogotá; entre tanto, Valentina Mediorreal y María Camila Torres completan el grupo de jugadoras cafeteras en el torneo tenístico de mayor tradición en América Latina.

Camila Osorio, ubicada en la 58ª casilla del ranking WTA y quien será la tercera preclasificada, se medirá en su estreno a la estadounidense Caroline Dolehide, con quien registra dos enfrentamientos, con un saldo de un triunfo por bando. El primer antecedente fue en el W60 Charleston, Carolina del Sur (Estados Unidos) en 2019, con victoria para la americana por 6-1, 4-3 y retiro; dos años más tarde se enfrentaron en la segunda ronda del W25 Boa Ratón, Florida (Estados Unidos) y allí la cafetera se impuso por 6-3 y 7-6(5).

Camila Osorio, tenista colombiana, logró su primera victoria en el Miami Open AFP

Emiliana Arango protagonizará el duelo suramericano ante la argentina María Lourdes Carle, siendo este el quinto enfrentamiento entre ambas; el historial nos muestra dos triunfos para cada una. La albiceleste triunfó en los dos primeros partidos, pues la venció en los cuartos de final del W25 Fort Worth, Texas (Estados Unidos) por 1-6, 6-0 y 7-5; luego le repitió la dosis en la primera ronda del cuadro clasificatorio del WTA 1000 Roma (Italia) con marcador de 6-3 y 7-5. Luego llegó el turno para Arango, quien en un torneo emparejó el head to head, ya que le ganó en la final del cuadro clasificatorio del WTA 500 Mérida (México) en 2025 por 6-2, 5-7 y 6-2; después, Carle ingresó como lucky loser y se midieron en primera ronda; en esa ocasión, el resultado final fue 6-2 y 6-3.



Emiliana Arango, tenista colombiana, celebra su clasificación a la final del WTA 500 de Gudalajara AFP

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Valentina Mediorreal y María Camila Torres tendrán pruebas de fuego en sus primeras presentaciones, pues se medirán a jugadoras preclasificadas. Mediorreal enfrentará a la alemana Tatjana Maria, N.º 59 del ranking WTA, cuarta sembrada y quien fue campeona en las ediciones de 2022 y 2023; entre tanto, Torres tendrá como rival a la húngara Panna Udvardy, ubicada en la 97ª posición de la clasificación mundial, lo que le permite ser la octava favorita al título.

La checa Marie Bouzkova, máxima candidata al título y quien juega por tercer año consecutivo en Bogotá, aguarda por una jugadora proveniente del cuadro clasificatorio en su primer partido.

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Es de anotar que Camila y Emiliana aparecen en diferentes partes del cuadro, por lo cual el público local se ilusiona con una posible final entre las jugadoras colombianas.