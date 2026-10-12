Lens vs. Sporting de Lisboa, EN VIVO; hora y dónde ver el partido de la Champions League

El Lens de Francia y el Sporting de Lisboa de Portugal se preparan para protagonizar un atractivo duelo europeo, con dos equipos que llegan respaldados por sus buenas actuaciones en la temporada 2025/26 y con la intención de dar un paso importante en la competición continental. Ambos cuentan con jugadores de jerarquía y argumentos futbolísticos para buscar el protagonismo.

El conjunto francés afronta este compromiso después de firmar una campaña histórica. Tras finalizar como subcampeón de la Ligue 1 en tres oportunidades, finalmente conquistó su primera Copa de Francia en la temporada 2025/26. Además, terminó segundo en el campeonato liguero, a seis puntos del París, y buscará trasladar ese rendimiento al escenario europeo.

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Una de las principales cartas del Lens es Florian Thauvin, campeón del mundo con Francia en 2018. El atacante tuvo una destacada temporada de debut, con 11 goles y seis asistencias en la liga, además de ser determinante en la Copa de Francia, donde registró tres tantos y cuatro pases de gol.

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En el otro lado estará el Sporting de Lisboa, que también terminó segundo en su campeonato nacional, esta vez por detrás del Porto. El equipo portugués buscará recuperar protagonismo internacional después de alcanzar los cuartos de final de la Liga de Campeones en la campaña anterior.

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Su principal referente ofensivo será Luis Suárez. El delantero colombiano brilló en su primera temporada en Lisboa, con 38 goles en 53 partidos, incluidos cinco en la Champions League. Su capacidad goleadora será una de las grandes amenazas para la defensa francesa.

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El Sporting también incorporó a Rodrigo Zalazar, mediocampista ofensivo que llegó procedente del Braga después de marcar 16 goles en la primera división portuguesa. Además, contará con Gonçalo Inácio, defensor de 25 años que destaca por su recuperación y salida de balón.

Hora y dónde ver Lens vs. Sporting de Lisboa

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Fecha: martes 13 de octubre.

Hora: 11:45 a.m. (hora Colombia).

Estadio: Bollaert-Delelis.

Transmisión: ESPN - Disney.